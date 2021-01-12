Байден заявил, что Трамп «не должен занимать офис» президента США

Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии.

«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter.

По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер.

Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится».

Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.

Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста.