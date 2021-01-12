Байден заявил, что Трамп «не должен занимать офис» президента США

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12 января, вторник | Последнее обновление — 01:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма
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Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации.
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Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом».
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Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Байден заявил, что Трамп «не должен занимать офис» президента США
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Избранный президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, считает ли действующего главу американского государства Дональда Трампа причастным к подстрекательству к мятежу.
Как заявил Байден, он «ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис». «Точка», – сказал избранный президент США, добавив, что все, причастные к штурму Капитолия, должны понести ответственность, передает РИА «Новости».
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
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Шварценеггер сделал выводы из «Хрустальной ночи» США
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Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии.
«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter.
По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер.
Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится».
Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС.
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Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста.
Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android
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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.
9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей.
Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России
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«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
«Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист.
«Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен».
«Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.
Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Эксперт назвал главный вопрос противостояния политических сил в США
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«Трамп может принять импульсивное решение и уйти из большой политики, хлопнув дверью. И все же у него остаются возможности взять реванш и стать главным критиком администрации нового президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя ожидаемое в понедельник первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января.
«После событий 6 января борьба перемещается из силового поля в правовое, и все дальнейшие действия противников Трампа будут предопределяться желанием провести процедуру импичмента президента до окончания его срока. В условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, такие намерения приобретают особенный вес», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, импичмент может стать не просто поражением Трампа, а его полным уничтожением как политика. «Демократы стремятся лишить его перспектив не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии. Однако вряд ли им удастся это сделать за оставшиеся 10 дней президентства Трампа. Наверняка он попытается апеллировать к своим сторонникам в Конгрессе. Они, в свою очередь, смогут если не заблокировать, то хотя бы затянуть этот процесс и снять его с повестки дня», – считает собеседник.
При этом Кортунов уверен, что новых попыток захвата административных зданий сторонниками Трампа, а также призывов к насилию от уходящего президента ждать не стоит. «Трамп и раньше высказывался против таких действий, призывая демонстрантов разъехаться по домам. В случае очередного применения силы он будет рассматриваться как мятежник, и тогда уголовное преследование станет неизбежным. Но это вовсе не значит, что его наиболее радикальные сторонники не выйдут на акции гражданского неповиновения самостоятельно, ведь обстановка накалена до предела», – предположил он.
Однако политолог считает, что главным вопросом сегодняшнего противостояния является то, останется ли Трамп в американской политике после 20 января или окончательно уйдет из нее. «Он может, хлопнув дверью, уйти из большой политики и отказаться от какой-либо роли в Республиканской партии, в которой уже наметился раскол по отношению к Трампу. С другой стороны, у Трампа все еще остается возможность стать главным оппонентом администрации Байдена, и если не баллотироваться в президенты в 2024 году, то просто стать главным лидером республиканцев. Более того, уходя, Трамп может принять некоторые юридические меры по своей защите, например, законным образом оградить себя от возможных последующих преследований», – заключил Кортунов.
Ранее представитель американской администрации анонсировал первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа
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Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.
По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% – до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости».
По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу
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Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, в котором глава государства обвиняется в подстрекательстве к восстанию.
Документ опубликован CNN, в нем утверждается, что Трамп будет угрожать национальной безопасности и конституции страны, если останется на своем посту.
Инициативу планируется внести на рассмотрение нижней палаты.
Авторы инициативы предлагают провести импичмент, свершить суд над Трампом, отстранить его от должности, а также лишить его права занимать любую почетную должность в США.
В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Parler удалило публикацию адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса
Исполнительный директор Parler Джон Матце сообщил, что были удалены некоторые публикации адвоката действующего президента США Дональда Трампа Лина Вуда, в том числе пост с призывом расстрелять вице-президента Майка Пенса.
«Да, несколько публикаций, которые нарушали наши правила, были удалены», – отметил Матце, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Mediaite.
Портал приводит скриншот удаленной публикации. «Подготовьте расстрельную команду. Пенс пойдет ПЕРВЫМ», – говорится в тексте публикации.
Как сообщил Mediaite, Вуд не знал, что приложение удалило его публикации. «Я не знаю ни о каких действиях Parler, направленных на удаление моих публикаций. Если это и произошло, то меня об этом не уведомили. Моя публикация о Пенсе – это риторическая гипербола, передающая мое мнение о его действиях, касающихся голосования коллегии выборщиков, которые я считаю предательством «нас, народа» (конституция США начинается со слов «Мы, народ Соединенных Штатов» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Вуд.
Трамп, по данным источников, со среды не разговаривает со своим напарником на минувших выборах, вице-президентом Майклом Пенсом. Дело в том, что, как полагает хозяин Белого дома, Пенс предал его.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Напомним, в воскресенье СМИ со ссылкой на окружение политика сообщили, что Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. В среду его сторонники, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
После беспорядков в Капитолии в США завели 25 дел о внутреннем терроризме
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Правоохранители США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.
«Министр (армии США Райан) Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены) длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что большее бедствие с трудом удалось предотвратить», – говорится в публикации конгрессмена Кроу в Twitter.
Кроу «выразил глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих военных и находящихся в резерве. Так, газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся по меньшей мере 25 военнослужащих, передает РИА «Новости».
По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о «возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов» в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Министр заявил, что Минобороны США работает с правоохранительными органами для подготовки к обеспечению безопасности.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Пелоси озвучила планы по отстранению Трампа от власти в США
В понедельник Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.
Она сообщила, что утром лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер «затребует единогласного принятия резолюции», в которой Пенса призывают «задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности». После этого «вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», заявила спикер палаты.
Если единогласное решение не примут, документ вынесут на пленарное заседание во вторник. Пенса призывают «ответить в течение 24 часов», после чего конгрессмены «приступят к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», передает РИА «Новости».
Пелоси заявила, что они намерены «действовать в срочном порядке», так как это требуется для «защиты конституции и демократии», ведь «президент представляет собой угрозу». По ее словам, «ужас продолжающегося наступления на демократию» в США «все усиливается, как и необходимость к срочным действиям».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. В среду сторонники ворвались в Конгресс. Хотя Трамп осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
Трамп решил подтвердить статус лидера республиканцев в США деньгами
Президент США Дональд Трамп планирует направить республиканцам из средств своей избирательной кампании десятки миллионов долларов на борьбу на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, сообщил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.
Миллер рассказал о намерении хозяина Белого дома помочь своим однопартийцам вернуть контроль над обеими палатами законодательного органа после того, как обсудил с ним в субботу ряд вопросов.
«Президент Трамп до сих пор является самым крупным именем в американской политике, президент до сих пор является лидером Республиканской партии. Политическая поддержка с его стороны будет самой востребованной на промежуточных выборах в 2022 году», – передает ТАСС слова советника главы государства. При этом он оставил открытой возможность того, что Трамп выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.
После беспорядков сторонников главы государства в Конгрессе некоторые республиканцы перестали его поддерживать и даже высказались за его отстранение от власти. Кроме того, они винят своего однопартийца в потере контроля над Сенатом после поражения республиканцев во втором туре выборов в штате Джорджия.
Трамп, по данным источников, со среды не разговаривает со своим напарником на минувших выборах, вице-президентом Майклом Пенсом. Дело в том, что, как полагает хозяин Белого дома, Пенс предал его.
Напомним, в воскресенье СМИ со ссылкой на окружение политика сообщили, что Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. В среду его сторонники, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
Политолог: Штурм Капитолия ставит точку в претензиях США на глобальное доминирование
Штурм Капитолия с внешнеполитической точки зрения стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, констатировав серьезный внутренний раскол в американском обществе.
«События в Вашингтоне приведут к еще большей радикализации демократов – началась массовая охота на республиканских ведьм, по полной программе отыгрываются на уходящем Трампе – его лишили слова в соцсетях, а теперь подводят под импичмент. С внешнеполитической точки зрения штурм Капитолия стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование. Эти события – логичное следствие даже не фальсификации выборов, а того серьезного внутреннего раскола, который произошел в американском обществе», – заявил политолог Геворг Мирзаян.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение о том, что избирательная система США дает слишком много возможностей для манипуляций и махинаций. «Многие американцы считают, что итоги выборов украли. Народную волю перечеркнули в угоду масс-медиа и части либерального истеблишмента. Это вызвало недовольство избирателей и вылилось в протестную акцию в Капитолии», – отметил он.
Эксперт также прокомментировал заявление лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконела, который призвал начать «сильные реформы избирательной системы под руководством государства» и подверг критике оппонентов за использование двойных стандартов. «В заявлении лидера республиканского большинства в Сенате однозначно идет речь о признании республиканцами множества нарушений на выборах, я убежден, что демократы его проигнорируют и по факту своего превосходства в Сенате и Конгрессе продолжат монополизацию политической систе», – прогнозирует эксперт.
Замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов считает, что в ситуации, когда вслед за сомнительными результатами выборов последовала попытка со стороны сторонников Трампа сорвать подведение итогов голосования путем захвата Капитолия, позиция сенатора Макконнелла является попыткой снижения напряженности и восстановления политической стабильности. «Чистота избирательного процесса и легитимность результатов выборов приносятся в жертву целесообразности сохранения гражданского мира. Однако эта позиция части республиканского истеблишмента, по всей вероятности, не приведет к завершению конфликта. Противоречия в позициях сторон слишком сильны», – указал Шаповалов.
В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло указал, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел не отказывается от продолжения борьбы. «Неслучайно за его отказ ввести против России очередной пакет санкций его назвали «московский Митч». Также известна его непримиримая позиция по отношению к фейкам – даже если фейки направлены против таких соперников Соединенных Штатов, как Россия и Китай. Надо, по мнению Макконнелла, «зафиксировать убытки», сделать выводы и готовиться к новым выборам: промежуточным в Конгресс – через два года, президентским – через четыре года», – отметил Манойло.
Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что крайнее раздражение прошедшими выборами можно было прогнозировать. «Я работал в исследовательской службе Конгресса и ни в каких фантастических фильмах не мог предполагать, что кто-то будет при моей жизни штурмовать Конгресс. Я всегда считал, что США как автор «цветных революций» не подвергнется их влиянию. Но, как сказано в Библии, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. То, что происходит в США на протяжении последних четырех лет, вызывает крайнее разочарование. Отказ от базисных, краеугольных достоинств американской цивилизации – вот что мы видим в последнее время. Но американская избирательная система США реформироваться не будет. Если демократы, согласно этой американской избирательной системе, пришли в Белый дом, зачем же им эту систему реформировать?» – заявил Домрин.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
В самом Конгрессе до срыва работы развернулись масштабные споры. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел выступил с неоднозначным заявлением, в котором призвал начать «сильные реформы избирательной системы под руководством государства». «Мы потратили четыре года на осуждение постыдных нападок демократов на законность выборов президента Трампа. Так что смотрите, двойных стандартов быть не может: СМИ, которые сегодня возмущены, потратили четыре года на поддержку и подстрекательство демократов в атаках на наши институты после того, как они проиграли», – заявил он.
Анонсировано первое появление Трампа на публике после штурма Капитолия
Действующий президент США Дональд Трамп на этой неделе впервые появится на публике после событий в Вашингтоне, сообщил представитель американской администрации.
Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
В Совфеде заявили о попытках демократов убрать Трампа с политической арены
Демократы, инициирующие процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, пытаются исключить его из политической жизни страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Делается это с одной единственной целью, чтобы навсегда исключить Трампа из политической жизни страны, поскольку за него голосовало более 70 млн американцев, это очень большое количество избирателей», – цитирует ТАСС Джабарова.
«У Трампа имелось политической будущее, он не скрывал, что не собирается уходить из политики. Этого и боятся демократы. Поэтому они пытаются любой ценой лишить его как политического лидера любой возможности вернуться в политику», – добавил сенатор.
По его мнению, подлили масла в огонь и события 6 января, когда сторонники действующего президента США ворвались в здание Конгресса. «Это их [демократов] очень пугает, поскольку они понимают, что с приходом [избранного президента Джозефа] Байдена этот трампизм не исчезнет, а будет развиваться. Поэтому они хотят лидеру этого движения, по сути действующему пока президенту объявить импичмент», – сказал Джабаров.
При этом он выразил сомнение, что демократам удастся провести импичмент. «Вряд ли Республиканская партия захочет, чтобы в ее новейшей истории был второй случай импичмента. [37-й президент США Ричард] Никсон был на грани импичмента, но он вовремя подал в отставку, а теперь и Трамп может быть подвергнут импичменту, то есть Республиканская партия будет дискредитирована на много лет вперед. Я не думаю, что этот вариант пройдет», – отметил сенатор.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трампа попросили ввести спецрежим в Вашингтоне на инаугурацию Байдена
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила президента Дональда Трампа ввести особый режим в столице в свете предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
«Вчера я направила письмо президенту Трампу с просьбой об объявлении в округе Колумбия режима предчрезвычайного бедствия», – цитирует РИА «Новости» Боузер. По ее словам, это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки к таким мероприятиям. Она напомнила, что аналогичное указание было издано в 2009 году перед инаугурацией экс-президента США Барака Обамы.
В числе угроз предстоящему мероприятию мэр Вашингтона назвала пандемию и «внутреннюю террористическую атаку на Капитолий в столице США». Боузер сообщила, что также направила запрос о помощи в министерство внутренней безопасности, которое попросила о координации с Пентагоном, минюстом и конгрессом для разработки плана привлечения федеральных правоохранительных органов для обеспечения порядка.
Помимо этого, она подала запрос в минюст США о продлении режима «обеспечения безопасности на мероприятии национального масштаба» до 24 января. О том, получено ли согласие на ее запросы, она не сообщила. Боузер также призвала жителей Вашингтона сохранять бдительность и участвовать в мероприятиях по случаю инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, онлайн.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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