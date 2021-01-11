Ребенок упал на рельсы в московском метро

На станции метро Москвы «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы, машинист успел остановить состав, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего машинист обесточил рельс и достал мальчика. Теперь нашего героя ждет награда», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути.