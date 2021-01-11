Мясников оценил опасность «пандемии внутри пандемии»

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность «британского варианта» коронавируса. По словам медика, многие предыдущие мутации COVID давно вытеснили «уханьский» вирус.

«Почему-то предыдущие мутации нового коронавируса прошли не замеченными, а они ведь давно вытеснили первоначальный «уханьский» вирус. И также являются более заразными, чем «уханьский». Мутации будут и далее. Но все они не приводят к более тяжелым формам болезни и на них всех действует вакцина», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что так или иначе переболеет около половины населения Земли. По словам специалиста, сам «COVID-ОРЗ» не так страшен, поскольку это болезнь, которая проходит сама. «А вот тяжелая вирусная пневмония может быть предотвращена вакциной. Успеем мы, люди, вакцинацией покрыть достаточный процент населения планеты до того, как коронавирус это сделает сам – большой вопрос», – заключил Мясников.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.