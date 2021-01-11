Тренер фигуристов Мишин заразился коронавирусом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что заразился коронавирусом.

«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток», – передает РИА «Новости» слова Мишина.

«3-го заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться Богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом», – добавил он.

Напомним, в декабре чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступила на пятом этапе Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом.