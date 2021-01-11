Тренер фигуристов Мишин заразился коронавирусом
11 января 2021, 13:03
Текст: Дмитрий Зубарев
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что заразился коронавирусом.
«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток», – передает РИА «Новости» слова Мишина.
«3-го заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться Богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом», – добавил он.
Напомним, в декабре чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступила на пятом этапе Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом.