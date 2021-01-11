Умер известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов

Известный психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», – сообщил источник ТАСС.

Михаил Викторович Виноградов родился в Москве в 1938 году. Окончил Первый Московский медицинский институт, где на кафедре психиатрии овладел техникой гипноза. Привлекался к исследованиям в области военной психологии и психиатрии.

Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясений в Армении и Иране, оказывая в очагах поражения медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и воинскому контингенту спасателей.

Руководил Центром психофизиологических исследований в системе МВД. Защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам психологической деформации сотрудников органов внутренних дел. Параллельно вел анализ деятельности экстрасенсов, изучая возможности использования их способностей в военизированных подразделениях.

В 1999 году создал и возглавил Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

В 2009-м стал инициатором создания, а затем руководителем некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов России».

Профессор психиатрии. Автор более 150 научных работ, в том числе пяти монографий, опубликованных в России, Венгрии, Польше, Японии, США. Многие работы Виноградова имеют гриф секретности.

Награжден правительственными наградами, почетным знаком «Изобретатель СССР».