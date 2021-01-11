Российские блогеры прокомментировали блокировку сервисом микроблогов Twitter хештега #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.

Пользователи Twitter сообщили, что компания начала зачищать «хештег Оруэлла» после того, как Соединенные Штаты начали сравнивать с антиутопией Оруэлла из-за блокировки президента США Дональда Трампа практически во всех известных соцсетях.

Журналист Андрей Медведев заявил в своем Telegram-канале, что придумал новый цифровой код для США.

«А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Твиттер запретил хэштэг 1984. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки один-девять-три-семь», – написал он.

В свою очередь автор Telegram-канала Readovka заявил, что «счастливой американской демократии с полной свободой слова пришел конец».

«В Твиттере отныне и впредь #1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла. Но отчаиваться не стоит - поиск никто не отменял. Создатель соцсети Джек Дорси тем временем радуется проблемам популярного у сторонников Трампа мессенджера Parler и рекламирует Signal», – говорится в сообщении.

Тем временем писатель и блогер Николай Стариков задался вопросом, «с чего вы взяли, что книга Джорджа Оруэлла «1984» написана про СССР?».

«Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли – спросите у админов Твиттера. Там уже все поняли», – написал он в Telegram.

«То, что они выпилили его синхронно, – это гораздо важнее. Значит, это уже не просто чьё-то мнение, это политика».

Также телеведущий Анатолий Кузичев в стриме «ИЗОЛЕНТА live» высказался о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях.

«Ребята, мы с вами все всегда ржем, вспоминаем Оруэлла: то «Скотный двор», то «1984». Принято считать, что Оруэлл таким образом как бы на Советский Союз намекал. Оказалось все ровно наоборот: все эти скотные дворы – это и есть родина Оруэлла. И Twitter, и Facebook, и Google и так далее – они все синхронно блокируют Трампа, они все синхронно выпиливают его, потому что «ты, скатина, нам не симпатичен, говоришь не то, что нужно». Тут синхронность важнее самого факта: если бы просто Twitter его выпили – ну окей. Twitter – частная компания, имеет право, вот так они посчитали, что Трамп не соответствует их идеалам», – сказал он.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.

Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений App Store.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.