В Петербурге двух мужчин задержали за попытку помешать ночному рейду по барам

Двух мужчин задержали в ночь на воскресенье за попытку помешать проведению рейда по выявлению заведений общепита, нарушающих запрет городских властей на работу в ночное время, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. В Петербурге с 4 января заработали бары, кафе и рестораны. Ранее планировалось, что по 10 января они не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. Но накануне Нового года эти ограничения были смягчены: предприятиям общепита разрешили с 4 января продлить работу до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью. «В ночь с 9 на 10 января были задержаны двое мужчин, которые вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок, препятствовали работе рейдовой группы и журналистов, нецензурно выражались. В отношении задержанных возбуждены административные дела по статье «мелкое хулиганство». Также им грозит уголовное дело «по факту порчи оборудования съемочной группы одного из телеканалов», – цитирует РИА «Новости» сообщение властей Петербурга. Во время рейда пострадала съемочная группа канала «78», у которой в одном из ресторанов сначала отобрали микрофон, а затем один из посетителей повредил камеру, передает агентство со ссылкой на сообщение телеканала. Напомним, ранее в Санкт-Петербурге около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники и намерены продолжать принимать посетителей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». «Компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что собой являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости». Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики». «Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр. Глава минздрава страны добавил, что его ведомство способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих мировых производителей». Ранее харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире. Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» 9 января 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 10 января 2021, 03:59

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». Напомним, в декабре 2020 года в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутником V» 10 января 2021, 09:12

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». При этом харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Врач в США умер после прививки вакциной Pfizer 8 января 2021, 09:23 Текст: Елизавета Булкина

В США 56-летний врач Грегори Майкл скончался после прививки вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его жену. По словам супруги покойного Хайди Некельманн, мужчина привился 18 декабря, а спустя 16 дней умер. «По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет», – передает слова Некельманн РИА «Новости». Жена рассказала, что Майкл вел активный образ жизни, не курил и изредка пил алкоголь. Он также проходил медицинское обследование, в ходе которого не было выявлено никаких заболеваний. Спустя три дня после вакцинации на руках и ногах Майкла появились красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. Врачи обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Мужчине диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру – заболевание, при котором организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Попытки медиков спасти мужчину были безуспешны, 3 января он скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию. В пресс-службе Pfizer заявили, что проводят расследование по факту гибели Майкла. В компании добавили, что не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины. Ранее сообщалось, что после прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек. Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19. Малышева назвала тех, кому необходимо в первую очередь вакцинироваться от COVID 8 января 2021, 09:51

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила группы людей, кому необходимо как можно скорее сделать прививку от коронавируса. По словам медика, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом. «Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 %», – написала Малышева в своем Instagram. Также вакцинация, по словам телеведущей, необходима людям старше 65 лет. Детям же прививку делать не нужно, добавила Малышева, поскольку они «практически не болеют, практически не умирают от коронавируса». Она также пояснила, что прививку делать не надо тем, кто переболел COVID-19. «Официальные рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после перенесенной болезни», – отметила врач. «Вакцина либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Кроме того, вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус», – подчеркнула Малышева. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Врач дал советы переболевшим COVID-19 дома 8 января 2021, 20:16 Текст: Ольга Никитина

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. «Прежде всего, нужно употреблять достаточное количество антиоксидантов. Они есть в пище и напитках, например, в цитрусовых, в зеленом чае. Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, есть полипренолы – новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные препараты, как «Омега-3», «Омега-6». Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию», – сказал Болибок в комментарии «Вечерней Москве». В ответ на вопрос о режиме дня специалист отметил, что все зависит от самочувствия. «Если работа не требует особых физических нагрузок, то вполне можно на полный рабочий день выходить», – сказал Болибок. Он пояснил, что системная воспалительная реакция, происходящая при COVID-19, характеризуется тем, что в организме идет много окислительных процессов. В них участвует кислород. Если сразу после выздоровления нагружать себя физическими нагрузками, то таким образом мы расходуем большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. «Сильная нагрузка может затронуть нервную систему и усилить остаточные воспалительные процессы. Все должно быть соразмерно самочувствию. Умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно», – посоветовал врач. Антитела, по его словам, действуют достаточно долго, а потому переболевший пациент не заразится от больного тут же. Наличие иммунитета, однако, не исключает возможности нового заражения. При этом новое заражение не означает заболевание, сказал врач. Обладающий иммунитетом организм борется и «убивает» вновь попавший коронавирус достаточно быстро. Между тем в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Глава ЕК ответила на вопрос о закупках вакцины «Спутник V» 8 января 2021, 14:45

Фото: Zuma\ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, сейчас ЕС достаточно уже заказанных препаратов, сказала на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Есть только один формат переговоров – общий для 27 государств-членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 млрд вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС», – сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о вакцине от коронавируса российского производства «Спутник V». Глава ЕК добавила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, проходит процедуру утверждения и исследования со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах», – передает ее слова РИА «Новости». Глава Еврокомиссии в пятницу анонсировала обновление контракта с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 млн доз вакцины от коронавируса к уже заказанным 300 млн. «Еврокомиссия рада объявить о заказе дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer, первая партия из них в 75 млн доз может начать поставляться уже в конце 2021 года», – передает слова фон дер Ляйен ТАСС. Она отметила, что заказанных посредством контрактов Еврокомиссии с фармацевтическими компаниями вакцин от коронавируса хватит для вакцинирования более 80% населения стран объединения. Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). В Белом доме допустили появление в США нового штамма коронавируса 9 января 2021, 07:57

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса. «Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», – приводит РИА «Новости» выдержки из доклада, который цитирует телеканал. В тексте доклада утверждается, что новый штамм «может быть на 50% более заразным». Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек 8 января 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

В Норвегии умер третий человек, которому была сделала прививка от коронавируса, сообщила администрация коммуны Сула на юге страны. В конце декабря 2020 года в Норвегии стартовала вакцинация препарата производства Pfizer и BioNTech. «Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка [от коронавируса]», – приводит ТАСС слова главного врача населенного пункта Пернилле Хегре Серенсена. Вакцина была введена 82-летнему пациенту 5 января, однако власти не связывают его смерть, наступившую 6 января, непосредственно с вакцинацией, указано в сообщении коммуны. Выяснением того, могла ли вакцина спровоцировать летальный исход, займутся специалисты. Ранее Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что после прививки от коронавируса американской компании Pfizer в Норвегии умерли два человека. Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19. Дело о «тайной вакцинации» чиновников завели на Украине 8 января 2021, 15:43

Фото: Ludek Perina/CTK/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников от коронавируса препаратом BioNTech/Pfizer. «В то время как вакцина от коронавируса остается недоступной для простых смертных, а официально кампания вакцинации на Украине не начата, топ-политики, чиновники и бизнесмены уже привились сами и свозили на прививку родственников. Причем вакцинация им обходится в 50 раз дороже стоимости препаратов от коронавируса на Западе и достигает 3 тыс. евро», – передает «Страна.ua». Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент Украины Владимир Зеленский. «Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», – цитирует издание Telegram-канал главы государства. Зеленский подчеркнул, что на Украине разработан план вакцинации, согласно которому первыми вакцину должны получить граждане из групп риска. Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Меркель предрекла Германии «самые сложные» недели из-за COVID-19 9 января 2021, 13:55

Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Предстоящие недели будут самыми сложными за весь период пандемии, считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения», – передает слова канцлера ФРГ ТАСС. «Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани. (…) И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства – напротив», – подчеркнула Меркель. Она пояснила, что введенный властями Германии карантин необходим для предотвращения распространения коронавируса. «Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль [над распространением инфекции], тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями», – отметила канцлер. Меркель напомнила, что в Германии и странах Евросоюза началась вакцинация. Она заверила, что прививку сможет сделать каждый житель Германии. Меркель также выразила уверенность в том, что «было правильным сделать ставку на общеевропейский путь» в вопросе закупки вакцин от коронавируса. «Ни одна страна в одиночку не победит вирус, который затрагивает нас всех», – заключила канцлер. Напомним, ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии. Абрамович решил предоставить британским медикам номера в отеле 7 января 2021, 21:53 Текст: Абдулла Шакиров

Футбольный клуб «Челси», владельцем которого является российский предприниматель Роман Абрамович, предоставит медикам номера в отеле, расположенном рядом со стадионом лондонцев «Стэмфорд Бридж». Расходы за проживание оплатит сам миллиардер. «Англия вернулась в состояние локдауна, и футбольный клуб «Челси» опять предоставляет национальной службе здравоохранения возможность размещения на «Стэмфорд Бридж». Владелец клуба Роман Абрамович вновь покроет все расходы», – пишет Sports.ru. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России за сутки выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса 8 января 2021, 11:23

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России выявили 23 652 случая коронавируса, общее число зафиксированных в стране случаев заболевания достигло 3 млн 355 тыс. 794, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В Москве выявлено 5027 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3017, в Московской области – 1226. За сутки выздоровели 21 677 человек, скончались 454 пациента с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За все время в России умерло 60 911 человек. Накануне в России было выявлен 23 541 случай коронавируса за сутки, таким образом, число новых случаев увеличилось на 111. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Вирусолог сказал, что остановит пандемию коронавируса 8 января 2021, 19:28 Текст: Ольга Никитина

Пандемию новой коронавирусной инфекции остановит эффективный лечебный препарат, который будет разработан в будущем и который не будет использоваться как средство профилактики, считает ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. «На данный момент вакцина – это единственный препарат, который существует. Со временем разработают и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока мы их еще либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный препарат создать возможно», – сказал он Ura.ru. По словам вирусолога, использовать его как средство профилактики будет невозможно. Чепурнов также отметил, что непрофильные препараты, которые лечат другие болезни, уже есть. В случае с коронавирусом это снотворное мелатонин, которое, по данным ученых, способно противодействовать заражению и тяжелой форме болезни, а также повышает эффективность вакцинации. При этом эксперт предупредил, что без назначения врача данный препарат использовать не стоит. Также вирусолог напомнил, что в России разработаны два препарата от коронавируса, о которых ранее сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Однако он отметил, что их эффективность пока не доказана. В свою очередь один из старейших вирусологов России на условиях анонимности рассказал изданию, что во всем мире люди работают над созданием эффективного лекарства, но только создать препарат от вируса очень сложно. «Нужно соблюсти сразу три условия. Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм», – уточнил он. Именно из-за этого процесс создания препарата от COVID-19 затянулся, заключил источник. Между тем в декабре по поручению президента Владимира Путина началась масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.