Госдеп США отметил внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отмене всех внутренних ограничений на сотрудничество с Тайванем.

«Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие наших дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня. Правительство США принимало эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине. Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», – приводит слова Помпео ТАСС.

Таким образом, американским ведомствам следует считать прошлые рекомендации Госдепа касательно отношений с этой китайской провинцией недействительными.

Отношения с Тайванем, считает Помпео, не нуждаются и не должны быть «скованы самоограничениями постоянной бюрократии».

Напомним, в ноябре 2020 года на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США. Тайвань также посетили глава минздрава США Алекс Азар и замглавы Госдепартамента США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Кит Крач. В начале мая США потребовали поддержать участие Тайваня в работе ООН. Отметим, Пекин неоднократно требовал от Вашингтона не подрывать суверенитет Китая и выражал протест Соединенным Штатам из-за поставок острову американского оружия.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР.