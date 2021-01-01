В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса

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1 января, пятница | Последнее обновление — 22:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы
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Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса
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По меньшей мере 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
«В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», – передает ТАСС слова главы турецкого минздрава.
Напомним, 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае.
В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.
С 31 декабря большая часть Великобритании перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.
14 декабря глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.
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Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer
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Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.
«Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.
Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).
Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer.
В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.
Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации России в «войне вакцин»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил борьбу России против коронавируса и деятельность террористической организации «Исламское государство*».
В комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова отметила, что «война вакцин» сопровождается «потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации». Для МИДа это «не стало откровением», но в министерстве шокированы тем, что «к этой практике» присоединился Боррель.
Как пояснила Захарова, он «пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью» ИГ*, Боррель распространяет «фейковую информацию» и «демонизирует» российские СМИ. Боррель «демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», хотя сам же и «призывает к противодействию манипуляциям в медиа», заявила Захарова. МИД считает нападки Борреля «попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». Москва потребовала от него объяснить «вводящие в заблуждение слова».
В заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы, Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространяют недостоверную информацию о западных вакцинах. По версии Борреля, эти сообщения направлены на страны, которым Россия хочет продавать свою вакцину. Как заявил Боррель, ИГ* «также использовало неразбериху в ситуации» с коронавирусом «для распространения своей собственной пропаганды».
Напомним, Захарова заявила, что «война вакцин уже идет», в ней сила России заключается в правде об отечественных достижениях. «Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала Захарова.
Вирусолог объяснил отличие «Спутника V» от «ЭпиВакКороны»
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«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
«В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко.
Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог.
Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде».
«ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие.
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет.
Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли
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РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.
«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда.
Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин».
Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса
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Для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Зимние перчатки из трикотажа, шерсти – это самые неэффективные перчатки, как и те, что предназначены для строительных и ремонтных работ. У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва».
По словам специалиста, лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки. «Лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов. Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», – объяснил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.
Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса
Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости».
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова.
Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях
Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», Россия же не играет в «геополитические игры с «нулевой суммой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД в интервью ТАСС заявил, что в 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам.
«В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах», – сказал Лавров.
По его словам, в уходящем году России удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов, среди них партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС.
Вместе с тем Лавров отметил, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. При этом, по его словам, Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от «менторства, от политики шантажа и ультиматумов».
«Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности», – добавил он.
Кроме того, Лавров заявил, что США полностью игнорируют интересы безопасности других государств. «Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей [в сфере контроля над вооружениями] и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств», – сказал министр.
Также Лавров указал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась.
«Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой», – добавил он.
Ранее Лавров заявлял, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления.
Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости».
Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной».
Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи.
Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель.
Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19
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На Украине начался сбор подписей под петицией к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Петиция зарегистрирована на сайте президента. Чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тыс. подписей. До окончания голосования остается 90 дней.
«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», – говорится в петиции Николая Исаева.
Автор петиции требует, чтобы прививка от коронавируса для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам
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Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.
Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента.
В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.
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Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году
Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне.
Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет.
По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил.
«Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт.
По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации.
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Российские дипломаты сказали, что помогло Ухани избавиться от COVID-19
Помощь всего Китая и твердая дисциплина помогли Ухани справиться с распространением коронавируса, рассказали российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией россиян из очага эпидемии.
По словам первого секретаря посольства России в Китае Максима Цыганкова, для китайцев «правило есть правило», они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Он добавил, именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, передает РИА «Новости».
Кроме того, Цыганков рассказал, что во время эвакуации россиян самолеты вылетали ночью, а с 7.00 до 19.00 в город по воздушному коридору доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Цыганков заявил, что самолеты садились в аэропорту Ухани почти каждую минуту.
В свою очередь первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что «это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина».
«Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны», – отметил Невежкин.
Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.
Ранее вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, в том числе инфекций, родственных SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.
В Британии побит рекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19
В Британии установлено рекордное количество случаев коронавирусной инфекции за сутки с начала пандемии, об этом сообщил сайт правительственной информации страны.
За последние сутки в Британии зарегистрировали 55,9 тыс. случаев коронавируса, это максимальный показатель с начала пандемии, передает ТАСС со ссылкой на данные правительства.
Предыдущий рекорд по числу инфицированных за сутки в Британии был установлен во вторник.
В среду британские власти с 31 декабря объявили о расширении ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на большую часть территории страны. Тогда же был установлен рекорд по числу умерших от вируса за сутки.
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