В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса

«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко.

Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог.

Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде».

«ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие.

«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.

Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет.

Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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