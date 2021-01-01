Умер британский актер Марк Иден

Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», умер в возрасте 92 лет, сообщил его агент.

«С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре», - приводит РИА «Новости» слова агента актера со ссылкой на издание Sun.

Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации», он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале «Доктор Кто» в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме «Доктор Живаго» 1965 года и эпизоде сериала «Пуаро Агаты Кристи».