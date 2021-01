В России дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам Диетолог назвала обязательные для новогоднего стола продукты 1 января 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

На новогодние праздники на столе обязательно должны присутствовать овощи и лимон, поскольку они улучшают пищеварение, заявила диетолог Анжелика Дюваль. «Чтобы улучшить пищеварение, нужно красиво порезать лимон и положить на тарелку. Он стимулирует выработку пищеварительных соков. Его даже необязательно есть, потому что, когда мы даже просто вспоминаем лимон, у нас уже вырабатывается слюна», – рассказала эксперт Ura.ru. Специалист посоветовала употреблять в праздничные дни овощи, их можно кушать в виде салата или овощной нарезки. «Нужно съесть 150 граммов овощей, подождать пять минут и приступить к основной трапезе. Во-первых, овощи займут некий объем желудка. Во-вторых, это источник клетчатки, которая нужна для нормального пищеварения», – пояснила Дюваль. После застолья лучше не употреблять тяжелые блюда, а снова есть овощи, фрукты и пить больше воды. Ранее член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что представления о майонезе как об опасном для здоровья продукте давно устарели. Качественный майонез по составу почти такой же, как растительное масло.

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем». Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости». В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции. Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая. «Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они. Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза. Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года 31 декабря 2020, 19:56

Фото: instagram.com/urgantcom

Текст: Алексей Дегтярев

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления. «Дорогие подписчики. Прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле... Люблю вас всех, и каждому пришлю в директ персональное поздравление. С Новым годом!» – написал Ургант в своем Instagram. На фото половина головы ведущего обрита коротко, а вторая половина оставлена как есть. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) «Хорошая прическа, сделаю такую же», – прокомментировал kalinskyruslan. «Ого, персональное поздравление. Боюсь, Ургант так всех и до марта с Новым годом не поздравит», – отметил 9mary_musicc6. «С праздником, Иван! Будьте счастливы и здоровы!» – написала _natash_13. Путин в новогоднем обращении назвал основу будущих успехов России 31 декабря 2020, 15:05

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина. Глава государства пожелал россиянам, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. Новогоднее обращение главы государства первыми из россиян увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск. В 16.00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18.00 мск, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ – в 19.00 мск, передает РИА «Новости».



«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда», – сказал Путин. «Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей», – отметил президент. Он подчеркнул, что 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.



Уходящий год, отметил Путин, удалось пройти достойно. «Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности – мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках», – подчеркнул глава государства.



Путин напомнил, что 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», – добавил президент.



Упомянул в новогоднем обращении Путин и пандемию нового коронавируса, с которой в 2020 году столкнулся мир. «Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», – сказал он.



«Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети – еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел – масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», – добавил он. «Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь – и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», – сказал президент.



Путин напомнил, что эпидемия пока полностью не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом. «Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», – сказал российский лидер. Он выразил уверенность, что с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи и сотрудники экстренных служб, российские военнослужащие в горячих точках за рубежом, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.



«Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», – продолжил президент. «Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», – обратился Путин к гражданам, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья. Ранее россиян с праздником поздравил премьер-министр Михаил Мишустин Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей. Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год 31 декабря 2020, 13:38 Текст: Елизавета Булкина

Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год. Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine. Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка». Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников, знаменитого советского коллектива, звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт. Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas. Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать. В список новогодних песен вошли также композиция группы «Дискотека авария» «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки». Соловьев и Вассерман сказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году 30 декабря 2020, 14:48

Фото: Сергей Фадеичев/Антон Вагано/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Пандемия коронавируса, экономическая ситуация в стране, смена власти в США – темы, которым в следующем году следует уделить больше внимания, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман. «Если посмотреть, что в мире происходит, то следующий год будет не лучше: и пандемия далека от завершения, и вакцинация, дай бог, завершится только после лета, говоря не о России, а обо всем мире, и экономически все будет только нарастать. Так что мы получим последствия», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что ему бы очень хотелось пожелать что-то хорошее на будущий год, но никаких реальных оснований для этого нет – пожелания попросту не сбудутся. «И хочется заключить словами из повести Бориса Васильева «Завтра была война», где Зиночка говорит, что год был тяжелый, потому что високосный, и обещает, что следующий будет счастливым. Следующим был тысяча девятьсот сорок первый. Поэтому и мы на такой веселой и оптимистичной ноте провожаем старый год», – заключил собеседник. Публицист и журналист Анатолий Вассерман, наоборот, надеется, что в наступающем году в стране и мире события будут развиваться по лучшему из спрогнозированных им сценариев. «Прежде всего я имею в виду завершение демонтажа системы узкой специализации стран. У меня есть достаточно много публикаций о том, почему эта система привела к экономической катастрофе. В частности, нынешняя великая депрессия, которая тянется аж с 2008 года, порождена, помимо прочего, именно этой системой. И Трампа выбрали президентом как раз за то, что он обещал ее демонтировать, но те немногие, для кого она выгодна, устроили, по сути, развал Америки, скомпрометировали всю избирательную систему США, чтобы не допустить демонтажа», – рассказывает журналист. Он отметил, что карантины и вынужденные режимы самоизоляции, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, очень убедительно показали, что данную систему необходимо уничтожить как можно скорее. «Также я считаю жизненно необходимым не только для нашей страны, но и для всего мира отказаться от практически всех догматов». То есть надо действовать мало-мальски разумно, и тогда результат будет благоприятен и для нашей страны, и для всего мира. Поэтому все, чего я желаю, это чтобы люди действовали разумно, опираясь не на чьи-нибудь догматы, а на здравый смысл и теории, продиктованные здравым смыслом», – подытожил Вассерман. Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год 31 декабря 2020, 13:20

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, в новогоднюю ночь станет Якутск. В Москве ожидается достаточно теплый Новый год, но жарче всего на праздник будет в другом российском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В Москве в полночь ожидается облачная погода с небольшими осадками и возможностью гололедных явлений. Но это не значит, что жителей столицы завалит снегом или они будут как на катке кататься – все это очень слабо и локально, но тем не менее я не могу об этом не сказать. Температура воздуха в момент боя курантов будет от нуля до минус одного градуса, юго-восточный ветер и давление в норме», – говорит Леус. Утром ожидается похолодание до минус двух, а к вечеру потеплеет до нуля, возможны осадки в виде дождя и снега. В Санкт-Петербурге синоптик предсказывает облачную погоду без существенных осадков с температурой около нуля градусов. В Екатеринбурге однозначно будет холодно, облачно с прояснениями, небольшой снег и 19-21 градус мороза. Специалист уточняет, что это существенно холоднее нормы на 8-10 градусов. «В Новосибирске тоже холодная погода: 28-30 градусов мороза, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Это примерно на 10-12 градусов холоднее нормы. В Казани преимущественно облачная погода, небольшой снег и минус 8-10 градусов. В Нижнем Новгороде также ожидается облачная погода, небольшой снег, но немного потеплее: температура минус 4-6 градусов», – сообщил эксперт. В Ростове-на-Дону будет облачная с прояснениями погода без осадков, а температура воздуха от нуля до минус двух градусов, продолжает синоптик. В Волгограде облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и минус два-четыре градуса. «Что касается Дальнего Востока, то, например, во Владивостоке ожидается преимущественно облачная и ветренная погода без существенных осадков. Температура будет минус 20-21 градус», – отметил Леус. Интересно, что самый теплый Новый год встретят жители Крыма и Кубани, рассказывает синоптик. Там даже в ночные часы температура будет держаться около плюс 10-13 градусов. А самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, является Якутск. Там будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но возможен туман, а температура от -41 до -43 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России на Новый год будет тепло. По его словам, температурный фон будет составлять от -2 до +2 градусов, а также возможны осадки в виде дождя. Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом 31 декабря 2020, 17:51 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил русскоязычных израильтян с Новым годом, отметив важность связей с президентом России Владимиром Путиным. «С Новым годом! С Новым годом, граждане Израиля, репатрианты из бывшего Советского Союза! Мои русскоязычные братья и сестры, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить вас за вклад во все сферы жизни Государства Израиль. Многие из вас дорого заплатили, приехав в страну без семьи, без друзей, не зная языка. Но вопреки всем трудностям, благодаря напряженной работе, вы добились огромных успехов в науке, экономике, культуре, спорте, безопасности – во всех сферах», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы еврейского государства. Также глава правительства отметил, что у Израиля «есть очень хорошие связи со всеми государствами бывшего СССР». «Я лично веду постоянный диалог со всеми лидерами, и прежде всего, с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским. Я говорю с ними раз в несколько месяцев, недель, а иногда и дней. Эти связи очень важны для многих из вас, потому что там остались друзья и родственники», – сказал Нетаньяху. Кроме того, Нетаньяху отметил, что эти связи важны также и для всех граждан Израиля, так как «они способствуют стабильности в регионе и процветанию нашего государства». «Мы боремся против попыток Ирана закрепиться на нашей северной границе. Связь, которую я осуществляю с президентом России, важна, потому что она помогает нам сохранять свободу действий для борьбы с попытками Ирана создать военный плацдарм на нашей северной границе», – добавил премьер. Ранее в четверг президент Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом и пожелал, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. Россиян также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера 31 декабря 2020, 03:54

Фото: Markus Schreiber/AP/

Pool/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления. Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости». Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи. Напомним, блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии, скорее всего, выиграет сентябрьские выборы в Бундестаг. Соратники Меркель могут рассчитывать на 30–35% голосов. В январе после партийного съезда в онлайн-режиме станет известен преемник Меркель. Новогоднее обращение Путина в 2020 году стало самым продолжительным 31 декабря 2020, 18:08

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Оно было записано в Кремле и длилось шесть минут. Первыми зрителями и слушателями поздравления традиционно стали жители Камчатки. В новогодних приветствиях президент часто отражает наиболее яркие события уходящего года. 31 декабря 2013 года Путин даже изменил формат своего выступления, записав его в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. Именно эта версия новогоднего обращения тогда была показана в полночь во всех часовых поясах, и только жители Камчатки успели увидеть еще и первое поздравление, записанное заранее в Кремле, напоминает ТАСС. До нынешнего года хабаровское новогоднее обращение длительностью более четырех с половиной минут (по объему – 463 слова) было самым продолжительным у Путина. В остальные годы и он, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008–2012 годах, выступали перед боем курантов с менее развернутыми посланиями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут. Рекорд же по продолжительности новогоднего обращения остается за Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше десяти минут. То обращение первого президента России превышает по объему нынешнее поздравление Путина, причем без учета темпа речи, а лишь исходя из сухой статистики количества слов (628 и 601 соответственно). Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и. о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь сидя за столом. Со следующего раза и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан России с Новым годом. В обращении 2020 года Путин уделил много внимания теме пандемии. Путин отметил, что опасный вирус «перевернул привычный образ жизни», но ведь именно испытания побуждают «отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное». «Испытания и беды обязательно проходят, – сказал глава государства. – А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка». Отдельные слова Путин посвятил тем, кто сейчас не может быть за новогодним столом. Он пожелал выздоровления заболевшим и отметил мужество врачей и медсестер, упомянул сотрудников экстренных служб и военных, подчеркнув, что благодаря всем, кто находится на посту, граждане России могут спокойно собраться у родных очагов для встречи Нового года. Путин пожелал россиянам, чтобы «трудности уходящего года поскорее канули в Лету». Призвал верить в себя и не отступать перед сложностями, а также беречь сплоченность, которая является основой успехов страны в будущем. Президент выразил благодарность каждому из граждан и пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что выступление Путина в этом году оказалось более продолжительным, и высказали предположение, что связано это с особенностями 2020 года. «Тяжелый год добавил минуту. Новогоднее обращение Владимира Путина, завершающее 2020 год, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Его продолжительность составила шесть минут», – написал в своем телеграм-канале журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В России дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам 1 января 2021, 13:32 Текст: Алексей Дегтярев

Выступающим против Деда Мороза украинским изданиям и пользователям Сети стоит сменить этот новогодний символ на персонажа Билли Боба Торнтона из фильма «Плохой Санта», заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. «Киевские власти уже не знают как извернуться, как расстелиться, как поцеловать сапоги, каблуки и пятки своим западным покровителям. Теперь им не понравился Дед Мороз. А Мороз Иванович, между прочим, сказочный персонаж, известный с середины 19-го века, когда подавляющая часть современной Украины была Россией», – заявил депутат РИА «Новости». При этом парламентарий поздравил с Новым годом «нормальных жителей соседней братской страны» и пожелал, чтобы они получили хорошие подарки от Деда Мороза. «А к тем, кто против, пусть приходит плохой Санта», – заключил Свищев. Напомним, украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому. Некоторые украинские издания сравнили его с «кровожадным чудовищем». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза. Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС 31 декабря 2020, 16:25

Фото: roscosmos.ru

Текст: Татьяна Косолапова

Ужин с черной икрой, соки из экзотических фруктов, елка на потолке и полное отсутствие шампанского – так принято встречать новый год на Международной космической станции, рассказал газете ВЗГЛЯД не раз бывавший на МКС действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. Из-за того, что запуск корабля «Прогресс МС-16» перенесли, российские космонавты, находящиеся на МКС, в новогоднюю ночь не смогут получить подарки от семей и друзей. Несмотря на это, они поздравят своих зарубежных коллег, с которыми намерены встретить 2021-й, но что же им приготовили – пока не рассказывают. «На МКС принято праздновать Новый год точно так же, как и на Земле. То есть с каким-то торжественным ужином, одной компанией (россияне и зарубежные коллеги собираются все вместе). Как правило, на Рождество они зовут нас, российских членов экипажа, и празднуем мы его в американском сегменте, а на Новый год мы приглашаем всех коллег к нам, в российский», – говорит Борисенко. Подарки все космонавты стараются готовить заранее, еще на Земле, продолжает эксперт. Это происходит в связи с тем, что с доставкой личных вещей на борт и обратно есть определенные сложности. То есть новогодние подарки должны быть легкими – это различные сувениры (значки, брелоки, вымпелы, открытки и так далее). «Безусловно, самым главным компонентом является новогоднее настроение и праздничный ужин. Набор продуктов на борту достаточно стандартный, повторяющийся раз в 16 суток, но тем не менее есть так называемые бонусные контейнеры с Земли, которыми можно разнообразить новогодний стол. Я знаю, что ребята в этом году будут отмечать Новый год, например, с бутербродами с черной икрой. Кстати, когда я встречал новый год на орбите, у нас тоже было небольшое количество черной икры, которой мы и украшали наш стол», – рассказывает собеседник. Елка на станции ежегодно одна и та же, но она несколько отличается от земной, продолжает космонавт. Во-первых, она искусственная и достаточно маленького размера (не более 50 см). Во-вторых, ежегодно экипаж сам решает, где она будет установлена. Борисенко вспоминает, что, когда он сам пребывал в Новый год на МКС, они решили разместить елку на условном потолке. «С иностранными коллегами российские члены экипажа проводят очень много времени еще в процессе тренировок на Земле, хорошо друг друга знают, и, как правило, даже знакомы семьями. То есть с коллегами устанавливаются очень тесные взаимоотношения, поэтому, естественно, и одни и вторые знакомимся с традициями и праздниками друг друга. Безусловно, все из них поддерживают их, поэтому зарубежные коллеги относятся к нашим традициям исключительно положительно», – отмечает летчик-космонавт. Он подчеркивает, что, например, американцы считают главным праздником Рождество, но тем не менее с удовольствием поддерживают российскую традицию отмечать Новый год. При этом на МКС действует абсолютный запрет на спиртосодержащие вещества. Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев объяснил это тем, что пары алкоголя выводят из строя системы, которые обеспечивают очистку воздуха. «Все-таки самое главное в Новый год не алкоголь, а праздничное настроение, которое приходит, когда вся команда собирается вместе. Вместо шампанского мы используем любимые напитки, которые у всех разные. Кто-то пьет фруктовые соки, кто-то чай или кофе, а кто-то лимонад без газа. Газированных напитков, кстати, нет на станции, потому что в условиях невесомости их невозможно пить – они превращаются в газожидкостную смесь, наподобие пены из огнетушителя», – делится Борисенко. Иногда соки могут попадаться достаточно экзотических вкусов, которых нет в постоянном меню, подчеркивает космонавт. Он рассказывает, что во время его пребывания на станции им доставили обыкновенные маленькие соки в тетрапаке, но радости не было предела, поскольку все земное кажется крайне необычным на орбите. Ранее член экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравил всех с наступающим Новым годом и записал видеоролик, в котором ответил на самые частые вопросы о том, как космонавты встречают этот праздник на станции. 2021 год уже на пороге.



В последнее время меня часто спрашивают — украшаем ли мы Международную космическую станцию, как и сколько раз будем встречать #НовыйГод, а также сколько дней будем отдыхать. На эти и другие вопросы я отвечаю в своем новогоднем видео.#НовыйГод2021 pic.twitter.com/iaskkRpSj2 — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 28, 2020 Канделаки, Познер и Пригожин поделились пожеланиями на 2021 год 30 декабря 2020, 17:00

Фото: Владимир Гердо/Станислав Красильников

/Юрий Машков/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Избавление от пандемии коронавируса и хотя бы части ее последствий было бы лучшим подарком всему миру в 2021 году, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер и продюсер Иосиф Пригожин. «От происходившего с нами в 2020 году абстрагироваться невозможно, так что логично попросить 2021 год быть уже попроще. Ну или хотя бы развязаться с проблемами, которые точно перешагнут рубеж новогодней ночи. Пусть выспятся врачи и медицинские работники, выпишутся из больниц пациенты, придут в себя малые и очень даже большие бизнесмены. Пусть будет интересно, но без трагедий. План по ним выполнен на годы вперед», – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Конечно, главное пожелание на 2021 год – избавиться от пандемии», – кратко ответил журналист и телеведущий Владимир Познер. «Самое главное, что я желаю, это всем хорошего иммунитета, мира, добра и скорейшего окончания пандемии, потому что это парализует весь мир, нас всех и мешает нашему общению. Я хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись к обычной жизни», – пожелал продюсер Иосиф Пригожин. Ранее известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году. Мишустин поздравил россиян с Новым годом 31 декабря 2020, 13:14

Фото: government.ru

Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с наступающими Новым годом и Рождеством и пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года. «Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья. В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас. Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности», – приводится поздравление Мишустина на сайте правительства. «Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего», – пожелал премьер. Пушков рассказал, что желает России и миру в 2021 году 30 декабря 2020, 18:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В 2021 году хотелось бы увидеть улучшения эпидемиологической ситуации, проявить себя в экономике и не утратить нынешнюю позицию на мировой арене, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. «Я бы хотел верить, что мы в следующем году преодолеем этот трудный период, страна постепенно начнет выправляться, уже летом улучшится эпидемиологическая ситуация и настроение поднимется», – говорит Пушков. Сенатор отмечает – сейчас уже есть ощущение, что Россия постепенно проходит пик заболеваемости. В пример он приводит ситуацию в Пермском крае, где до 40% коечного фонда уже освободилось, что является хорошим показателем. Это означает, что острая фаза эпидемии идет на спад. Также он полагает, что и вакцинация сыграет определенную роль, потому что сократится число людей, которые будут подвержены заболеванию. «Ну а в остальном нам нужно, преодолев это, проявить себя прежде всего в сфере экономики, найти рычаги для ускорения экономического развития, надеюсь, они будут найдены. И я уверен, что мы выдержим нашу нынешнюю позицию на мировой арене, а мы являемся одним из тех государств, которые определяют судьбы современного мира», – считает собеседник. Согражданам Пушков пожелал в наступающем году здоровья, не унывать, верить в будущее и в то, что хорошее еще будет и в большом количестве. Ранее известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер, а также продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пожелали миру в следующем году избавиться от пандемии коронавируса и некоторых ее последствий. Тем временем журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман рассказали, что их беспокоит в наступающем году.