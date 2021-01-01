Галкин показал танцы Пугачевой на Новый год

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как его жена Алла Пугачева танцует на Новый год с подругами.

Галкин опубликовал видеозапись в своем Instagram. В ролике Пугачева и ее подруги Юлия Проскурякова и Марина Юдашкина танцуют под песню «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

«Подруги видели ночь», – написал под постом артист.

Ранее ведущий Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.