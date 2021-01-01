Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ

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1 января, пятница | Последнее обновление — 16:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию»
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Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко ответил на реплику шведского хоккеиста молодежной сборной страны Александра Хольца, обвинившего российскую команду в «грязной игре».
«Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет. Наши парни все доказали на льду, и это главное», – цитирует депутата Sport24.
Вместе с тем он пожелал шведскому спортсмену сосредоточиться на собственной карьере, и отметил, что его ждет большее будущее.
Напомним, сборная России на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии.
Ранее российский хоккеист рассказывал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев.
Стало известно, когда Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны
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Россия отправит корабль с космонавтами для облета Луны в 2028 году, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», – заявил Рогозин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Прежде планировалось, что российский экипаж совершит облет вокруг Луны в 2029 году, а годом позже разместит на ней модули для жизни и работы космонавтов. В Роскосмосе подчеркивали, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле. Также сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток.
В 2021 году Роскосмос начнет исследовать Луну и продолжит подготавливаться к перевооружению. Глава госкорпорации рассказывал, что российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс».
Кроме того, в среду Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» собрала макет космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. «Это уже готовый корабль», – цитирует главу корпорации ТАСС.
Этот корабль, по словам гендиректора Роскосмоса, отличается от всех существующих тем, что он предназначен для дальнего космоса и полетов к Луне. «У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости – не 8, а 11 км/с», – указал Рогозин.
Также глава госкорпорации рассказал о программе «Сфера». «Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», – заявил он.
По его словам, через несколько лет соберут демонстраторы новейших аппаратов, которые должны принципиально отличаться от тех, которые запускают сейчас.
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В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов.
«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости».
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера.
«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он.
Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными.
«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор.
Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте.
В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки
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В топ-100 самых красивых девушек по версии развлекательного ресурса TC Candler попали четыре россиянки. Рейтинг возглавила модель из Израиля Яэль Шелбия.
Рейтинг каждый год составляет портал TC Candler и Independent Critics, видео со списком опубликовано на YouTube-канале ресурса, передает РИА «Новости».
Яэль Шелбия попала в список в четвертый раз, до этого она занимала места в нем в 2017, 2018 и 2019 годах.
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Россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла в списке 28-е место.
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42-е место заняла 19-летняя жительница Новосибирска Наталья Цевельчугова.
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Актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68-ю строчку в списке.
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В июле на Украине наградили девушку с самым большим бюстом. Этого звания удостоилась уроженка Полтавской области Мила Кузнецова. Судьи зафиксировали у нее 13-й размер груди.
Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым»
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в интернете, а на песке в Ялте.
Обращение Зеленский записал вместе с детьми. Он выразил надежду на мир и «возвращение Киеву неподконтрольных территорий», передает РИА «Новости».
«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым – Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», – рассказал он о своих новогодних мечтах.
Затем Зеленский перешел на русский язык. «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского
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У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости».
«Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
Адвокат уфимской дознавательницы заявила о взятке в 20 млн рублей
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Изнасилованную дознавательницу из Уфы, по делу которой проходят трое бывших полицейских, пытались подкупить за 20 млн рублей, заявила ее адвокат Ирина Валиева.
Защитница девушки рассказала «Московскому комсомольцу», что о взятке речь заходила в первые месяцы после возбуждения уголовного дела.
«Мою подзащитную тоже пытались купить, просили изменить показания, сказать, что все происходило по обоюдному согласию. Меня просили повлиять на девочку, чтобы она изменила показания», – заявила Валиева.
По ее словам, с ней разговаривал ее знакомый, адвокат, подполковник, которого она знает 30 лет.
«Он позвонил, сказал – вот тебе 5 млн. Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя – этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай 10». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до 15, а потом прибавил еще 5 млн: «Сейчас нет всей налички, через 15 минут привезут», – поделилась подробностями адвокат.
Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.
В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.
В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.
Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.
«Дорогие подписчики. Прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле... Люблю вас всех, и каждому пришлю в директ персональное поздравление. С Новым годом!» – написал Ургант в своем Instagram.
На фото половина головы ведущего обрита коротко, а вторая половина оставлена как есть.
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«Хорошая прическа, сделаю такую же», – прокомментировал kalinskyruslan.
«Ого, персональное поздравление. Боюсь, Ургант так всех и до марта с Новым годом не поздравит», – отметил 9mary_musicc6.
«С праздником, Иван! Будьте счастливы и здоровы!» – написала _natash_13.
Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту
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Газпром с 1 января начал поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину через Турцию и Болгарию, сообщили в компании.
Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС.
Длина участка составляет 403 километра, проектная мощность – 13,9 млрд кубометров газа в год. Поставки по маршруту «Турецкого потока» стали возможны из-за расширения и ввода газотранспортных мощностей «Бултрансгаза» и Gastrans d. o. o. Novi Sad.
Ранее Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа.
30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».
«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске
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Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров.
«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН.
Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж
В России изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство.
«При последующем подтверждении факта нахождения гражданина в живых и представлении иных необходимых документов (информации) выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены все необходимые документы, в случае если со дня прекращения выплаты пенсии прошло не более 10 лет», – цитирует документ РИА «Новости».
Суммы страховой пенсии будут выплачиваться за прошедшее время, но не более чем три года, предшествующие месяцу, с которого возобновлена выплата пенсии.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян.
Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли
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РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.
«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда.
Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин».
Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса
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Для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Зимние перчатки из трикотажа, шерсти – это самые неэффективные перчатки, как и те, что предназначены для строительных и ремонтных работ. У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва».
По словам специалиста, лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки. «Лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов. Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», – объяснил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.
На американском ТВ допустили ошибку в написании России в анонсе матча молодежного ЧМ
Телекомпания NHL Network в ходе анонса матча группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею с участием российской сборной ошиблась в написании названия страны.
Вместо слова «Россия» телекомпания при анонсе игры между россиянами и шведами написала «Название страны», при этом рядом был российский флаг, передает РИА «Новости».
Также NHL Network с ошибкой написала слово «Швейцария».
Сборная России на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии.
Алиев объяснил цель российско-турецкого центра в Карабахе
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе необходим для стабильности региона.
«Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы все еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом», – цитирует Алиева РИА «Новости».
Азербайджанский президент добавил, что в Армении есть политические силы с «реваншистскими мыслями», заявляющие о планах начать войну с Баку. «Естественно, такие попытки будут немедленно пресечены на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию», – сказал Алиев.
Ранее в четверг Алиев заявил, что совместный центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе России и Турции будет создан в ближайшие 10-14 дней.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Вучич дал старт пуску газа из «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод Болгария – Венгрия, который проходит по территории страны.
В пятницу Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток». Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании «Србиягаз» Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода, передает РИА «Новости». Трансляцию вело агентство «Танюг».
«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», – заявил Вучич после осмотра объекта инфраструктуры и доклада сотрудников о готовности к пуску газа. После этого газ пошел в систему.
«Когда у вас есть газ в каждом районе... тем самым привлечем инвесторов, которые захотят открыть фабрики, нам предстоит еще много работы, это то, что нам гарантирует более надежное будущее», – сказал Вучич.
Он отметил, что Сербия с «помощью российских друзей и партнеров смогла обеспечить себя газом, а затем направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию», а также на доход от транзита быстрее вернуть часть кредита на строительство газопровода.
Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа.
Посол России отметил значение проекта для российско-сербского сотрудничества и энергетической стабильности Сербии.
Соединительный газопровод Болгария – Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 млрд кубометров газа, который поступает в Болгарию из «Турецкого потока», сообщили в компании-операторе газопровода Гастранс.
«На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 млрд кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвертому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 млрд кубических метров газа в год», – заявили в компании.
Отмечается, что на стадии строительства газопровода проект обеспечил более 2,5 тыс. новых рабочих мест в Сербии.
«Газопровод-интерконнектор становится новым маршрутом поставок природного газа в Сербию, Боснию и Герцеговину и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы... Он обеспечит устойчивое экономическое развитие стран путем диверсификации маршрутов поставки природного газа, что усилит энергетическую безопасность региона и гибкость в доступе к одному из самых экологически чистых энергоносителей в мире», – указали представители оператора газопровода.
30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».
«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год.
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