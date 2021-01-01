Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске

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1 января, пятница | Последнее обновление — 15:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России зафиксировали 27 тыс. случаев коронавируса
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Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске
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Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров.
«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН.
Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле
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Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр.
«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины.
В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам».
В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».
Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.
В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства.
«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского.
Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт».
В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.
На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Эксперт оценил планы Киева отказаться от российского оборудования в ГТС Украины
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«Идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, потому что через четыре года ее транзитную составляющую можно будет порезать на металлолом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона в течение пяти лет отказаться от российского оборудования.
«Такие заявления свидетельствуют о том, что украинские политики эксплуатируют антироссийскую риторику в те моменты, когда их самих сильно критикуют. Они действуют по принципу «хочешь избежать личной критики – заявляй, что ты против России». При этом торговля между Украиной и Россией остается активной, и такие слова лишь вредят нашему бизнесу», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По мнению эксперта, настоящей причиной подобных заявлений является очередное повышение цен на газ на Украине. «Когда в Европе газ дорожает, то он дорожает и на Украине. А когда в Европе цены снижаются, то на Украине такого не происходит. Людей это очень раздражает, они ищут крайнего, и тогда власти обосновывают получение дополнительных денег необходимостью модернизировать сегмент доставки газа, то есть ГТС. К тому же это отличный повод заявить, что ее не просто отремонтируют, а избавятся от вражеского оборудования, которое и есть причина всех бед», – объяснил Юшков.
При этом собеседник уверен – идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, ведь примерно через четыре года ее транзитную составляющую «можно будет порезать на металлолом».
«Иностранные компании не проявляли никакого интереса к идее покупке украинской ГТС – никто не верит, что она будет, как раньше, прокачивать десятки миллиардов кубов газа, на которых можно прилично заработать. Более того, Газпром уже строит обходные пути для транзита газа в Европу, а сами европейцы заявляют, что в скором будущем вообще откажутся от потребления газа и перестанут его покупать у кого бы то ни было», – отметил эксперт.
Он также добавил, что продать украинскую ГТС иностранцам невозможно из-за ее реальной небольшой стоимости. «Украина уже давно продала бы ее кому угодно, хоть Европе, хоть США. Но если сделать это за копейки, то политиков обвинят в предательстве родины, ведь они отдадут символ незалежности по цене металлолома. А за большую сумму ГТС никто не купит. Вероятнее всего, в этом вопросе сохранится статус-кво, и ее собственник, «Оператор ГТС», будет еще пару лет на ней зарабатывать деньги», – предположил Юшков.
Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» планирует в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»
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В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства.
Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун».
Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Украинцы объявили войну Деду Морозу
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Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем».
Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости».
В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
«Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они.
Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.
Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя
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«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник.
«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник.
«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
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В Берлине начали выдавать паспорта «свободной Беларуси»
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Активисты белорусской диаспоры начали выдавать в Берлине альтернативные паспорта «свободной демократической Республики Беларусь», получить его может любой желающий, гражданство значения не имеет.
Участники творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь» выдвинули единственное требование для получения паспорта – соискателю необходимо подписать заявление о том, что он не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении, передает Deutsche Welle.
Оформить такой паспорт можно на месте, около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом, который установлен прямо напротив здания официального дипломатического представительства Белоруссии в Берлине. Обладателями таких документов уже стали около ста человек.
Один из организаторов альтернативного посольства Тарас Сякерка решил оказывать «консульские услуги» в костюме Деда Мороза. Он рассказывает детям, где находится Белоруссия, дарит сладости, а взрослым предлагает подписать открытки солидарности с белорусскими политзаключенными.
Символический паспорт оформлен в цветах бело-красно-белого флага. В документе указываются фамилия, имя и отчество владельца, его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Согласно надписи в паспорте, документ годен на протяжении всего времени, «пока владелец документа не поддерживает диктатуру».
«Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы», – предупредил Сякерка.
Ранее член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики «народных посольств».
Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования
За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян.
«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал.
Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности.
Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»
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Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».
Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.
«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.
Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он.
В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов.
«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости».
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера.
«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он.
Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными.
«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор.
Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте.
В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту
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«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца.
«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский.
При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог.
По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский.
В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник.
Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский».
«Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог.
«Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС
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Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».
Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку.
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Эксперт оценил заявление СБУ о попытке России украсть «супероружие» Украины
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«Аналогичная «Нептуну» ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны и не представляют для нас интереса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о перехвате агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун».
«Интерес для России могут представлять лишь изменения, которые украинцы внесли в головку самонаведения ракет «Нептун». Это наверняка делалось с учетом американских наработок и в целом при помощи США», – полагает военный аналитик Константин Сивков.
Таким образом, считает собеседник, «мы могли бы получить косвенную информацию о том, на каких принципах строится система наведения американских противокорабельных ракет».
«Все остальное не представляет для нас интереса. Аналогичная «Нептуну» противокорабельная ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны. Нет оснований полагать, что она представляет для нас тайну», – убежден эксперт.
«Но, думаю, речь идет об очередной украинской «утке». Возможно, в этой истории роль якобы российских шпионов сыграл представитель оппозиции, который не приемлет деятельность властей в стране», – заключил Сивков.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов».
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским
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Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT.
Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он.
Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
КС Украины пригрозил Зеленскому уголовной статьей за отстранение главы суда
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Конституционный суд Украины заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи главы КС Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны.
«Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ВЗГЛЯД), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> конституции Украины», – цитирует ТАСС сообщение КС.
В сообщении отмечается, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности», а Зеленский должен «немедленно отменить свой указ».
В суде также напомнили, что «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов» предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в среду Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
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