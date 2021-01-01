Женщина погибла в метро Москвы

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1 января, пятница | Последнее обновление — 15:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России зафиксировали 27 тыс. случаев коронавируса
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Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Женщина погибла в метро Москвы
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У станции метро «Котельники» в Москве погибла женщина, спасатели извлекли ее тело с путей, сообщил источник в экстренных службах столицы.
«Тело извлечено в 13.06. Движение поездов восстановлено», – пояснил собеседник РИА «Новости».
Информацию о восстановлении движения на линии подтвердила пресс-служба московской подземки. «Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и введено в график», – сообщается в Twitter метро.
Украинцы объявили войну Деду Морозу
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Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем».
Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости».
В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
«Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они.
Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.
Стало известно, когда Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны
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Россия отправит корабль с космонавтами для облета Луны в 2028 году, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», – заявил Рогозин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Прежде планировалось, что российский экипаж совершит облет вокруг Луны в 2029 году, а годом позже разместит на ней модули для жизни и работы космонавтов. В Роскосмосе подчеркивали, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле. Также сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток.
В 2021 году Роскосмос начнет исследовать Луну и продолжит подготавливаться к перевооружению. Глава госкорпорации рассказывал, что российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс».
Кроме того, в среду Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» собрала макет космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. «Это уже готовый корабль», – цитирует главу корпорации ТАСС.
Этот корабль, по словам гендиректора Роскосмоса, отличается от всех существующих тем, что он предназначен для дальнего космоса и полетов к Луне. «У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости – не 8, а 11 км/с», – указал Рогозин.
Также глава госкорпорации рассказал о программе «Сфера». «Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», – заявил он.
По его словам, через несколько лет соберут демонстраторы новейших аппаратов, которые должны принципиально отличаться от тех, которые запускают сейчас.
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В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки
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В топ-100 самых красивых девушек по версии развлекательного ресурса TC Candler попали четыре россиянки. Рейтинг возглавила модель из Израиля Яэль Шелбия.
Рейтинг каждый год составляет портал TC Candler и Independent Critics, видео со списком опубликовано на YouTube-канале ресурса, передает РИА «Новости».
Яэль Шелбия попала в список в четвертый раз, до этого она занимала места в нем в 2017, 2018 и 2019 годах.
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Россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла в списке 28-е место.
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42-е место заняла 19-летняя жительница Новосибирска Наталья Цевельчугова.
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Актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68-ю строчку в списке.
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В июле на Украине наградили девушку с самым большим бюстом. Этого звания удостоилась уроженка Полтавской области Мила Кузнецова. Судьи зафиксировали у нее 13-й размер груди.
Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»
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Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».
Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.
«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.
Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он.
В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского
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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов.
«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости».
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера.
«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он.
Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными.
«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор.
Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте.
В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым»
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в интернете, а на песке в Ялте.
Обращение Зеленский записал вместе с детьми. Он выразил надежду на мир и «возвращение Киеву неподконтрольных территорий», передает РИА «Новости».
«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым – Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», – рассказал он о своих новогодних мечтах.
Затем Зеленский перешел на русский язык. «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.
«Дорогие подписчики. Прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле... Люблю вас всех, и каждому пришлю в директ персональное поздравление. С Новым годом!» – написал Ургант в своем Instagram.
На фото половина головы ведущего обрита коротко, а вторая половина оставлена как есть.
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«Хорошая прическа, сделаю такую же», – прокомментировал kalinskyruslan.
«Ого, персональное поздравление. Боюсь, Ургант так всех и до марта с Новым годом не поздравит», – отметил 9mary_musicc6.
«С праздником, Иван! Будьте счастливы и здоровы!» – написала _natash_13.
Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии
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«По поводу «на Украине» или «в Украине» на основе изучения разных источников было решено, что второй вариант принадлежит к некоему диалекту», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Ранее администрация русскоязычной Википедии запретила оборот «в Украине» как безграмотный.
«Споры об этом шли давно. В итоге пришли к тому, что нормативное написание для русского языка «на Украине». Но в ряде случаев, чтобы было меньше споров, иногда пишут «на территории Украины», тогда вопросов вообще нет», – рассказал исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
Собеседник напомнил, что подобные споры возникают в отношении других бывших союзных республик, в которых до сих пор активно используется русский язык. «Алма-Ата» или «Алматы». Таллин с одним «н» или двумя. Белоруссия или Беларусь», – перечислил эксперт, добавив, что в случае «написания «в Республике Беларусь» весь спор снимается».
Козловский рассказал, что консенсус в вики-сообществе складывается на основе обсуждения, а не простого голосования, которое всегда можно накрутить в интернете. «В таких случаях приводятся аргументы со ссылками на источники, на словари. Все анализируется. Это довольно длительный процесс. Все обсуждения можно найти в самой Википедии. Решается не эмоционально, мол, кто больше, тот и продавил. Решение принимается на основании источников – а именно правил русской грамматики. Правописание не имеет отношения к политике», – заверил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ».
Фонд Викимедиа - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь и других.
Как сообщило в четверг украинское издание «Страна.уа», в русскоязычной Википедии пользователям предлагают использовать словосочетание «на Украине» вместо «в Украине». Если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание «в Украине», он получает уведомление, что сделать это невозможно.
«Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине»... Поэтому использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – сообщает администрация ресурса.
Как известно, украинские националисты уже много десятилетий в массовом порядке требуют от носителей русского языка говорить и писать «в Украине». При этом, они, как правило, не объясняют, почему их так волнуют второстепенные нормы чужого для них, иностранного языка, если Украина является независимым государством.
Для сравнения: в российской блогосфере практически никого не интересует, с каким предлогом используется перевод слова «Россия» в украинском языке. Это считается сугубо внутренним делом украинских лингвистов.
Последний раз скандал вокруг предлога вспыхнул в феврале 2019 года, когда представители аппарата ООН выступили с официальным пояснением, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Об этом говорилось в Twitter-аккаунте организации. Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине».
Согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант «на Украине» – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он остается литературной нормой.
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Адвокат уфимской дознавательницы заявила о взятке в 20 млн рублей
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Изнасилованную дознавательницу из Уфы, по делу которой проходят трое бывших полицейских, пытались подкупить за 20 млн рублей, заявила ее адвокат Ирина Валиева.
Защитница девушки рассказала «Московскому комсомольцу», что о взятке речь заходила в первые месяцы после возбуждения уголовного дела.
«Мою подзащитную тоже пытались купить, просили изменить показания, сказать, что все происходило по обоюдному согласию. Меня просили повлиять на девочку, чтобы она изменила показания», – заявила Валиева.
По ее словам, с ней разговаривал ее знакомый, адвокат, подполковник, которого она знает 30 лет.
«Он позвонил, сказал – вот тебе 5 млн. Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя – этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай 10». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до 15, а потом прибавил еще 5 млн: «Сейчас нет всей налички, через 15 минут привезут», – поделилась подробностями адвокат.
Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.
В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.
В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.
В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского
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У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.
Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости».
«Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж
В России изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство.
«При последующем подтверждении факта нахождения гражданина в живых и представлении иных необходимых документов (информации) выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены все необходимые документы, в случае если со дня прекращения выплаты пенсии прошло не более 10 лет», – цитирует документ РИА «Новости».
Суммы страховой пенсии будут выплачиваться за прошедшее время, но не более чем три года, предшествующие месяцу, с которого возобновлена выплата пенсии.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян.
Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли
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РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.
«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда.
Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин».
Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту
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Газпром с 1 января начал поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину через Турцию и Болгарию, сообщили в компании.
Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС.
Длина участка составляет 403 километра, проектная мощность – 13,9 млрд кубометров газа в год. Поставки по маршруту «Турецкого потока» стали возможны из-за расширения и ввода газотранспортных мощностей «Бултрансгаза» и Gastrans d. o. o. Novi Sad.
Ранее Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа.
30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».
«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса
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Для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Зимние перчатки из трикотажа, шерсти – это самые неэффективные перчатки, как и те, что предназначены для строительных и ремонтных работ. У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва».
По словам специалиста, лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки. «Лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов. Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», – объяснил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.
Алиев объяснил цель российско-турецкого центра в Карабахе
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе необходим для стабильности региона.
«Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы все еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом», – цитирует Алиева РИА «Новости».
Азербайджанский президент добавил, что в Армении есть политические силы с «реваншистскими мыслями», заявляющие о планах начать войну с Баку. «Естественно, такие попытки будут немедленно пресечены на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию», – сказал Алиев.
Ранее в четверг Алиев заявил, что совместный центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе России и Турции будет создан в ближайшие 10-14 дней.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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