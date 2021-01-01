Спевший «Я люблю тебя, жизнь» финский полицейский рассказал о мечте выступить в России

Старший констебль полиции города Оулу на севере Финляндии Петрус Шродерус, записавший песню «Я люблю тебя, жизнь», ставшую самым популярным видео в Финляндии в 2020 году по версии YouTube, собрался встретиться с российскими коллегами-полицейскими.

«Я пою на итальянском, немецком, английском, шведском и финском. Однако вы знаете, что любой язык имеет специфику. Особенно русский. Произношение, пропевка отдельных звуков требовала неимоверной тренировки. У меня есть русскоязычный друг, который тренировал меня. Я работал много-много времени, чтобы петь звуки отчетливо, и надеюсь, песни понятны для русскоязычных», – рассказал РИА «Новости» Шродерус.

По его словам, музыкальную карьеру он начал лишь в 25 лет, обучаясь во взрослом возрасте у репетитора, а с 2005 по 2012 год уже работал в Национальной опере Финляндии, где, в том числе, пел на русском языке в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» арию Ленского.

Шродерус также рассказал, что один известный в Финляндии продюсер сразу после успеха «Я люблю тебя, жизнь» предложил ему записать другие песни на русском. Он сразу же согласился и спел на русском «Я люблю тебя, жизнь», «Подмосковные вечера» и «Московские окна», которые уже доступны на Spotify.

По словам полицейского, особое отношение к России у него с детства, он путешествовал в СССР мальчишкой с родителями в 1987, 1988, 1989 и 1990 году. Был в Ленинграде, но также Москве и украинском Ворошиловграде (нынешний Луганск).

«Это было большое путешествие! Каждый год по две недели мы путешествовали на поезде. И, конечно, сейчас моя мечта - приехать в Россию с концертом», – поделился впечатлениями Шродерус.

Он отметил, что, несмотря на большую любовь к музыке, остается полицейским и готов встретиться с коллегами из России. По его словам, после видео «Я люблю тебя, жизнь» он получил сообщения от российских полицейских с благодарностями за песню и, конечно, если возникнет такая возможность, готов встретиться с российскими коллегами.

При этом поющий констебль отметил, что у него нет пожеланий в отношении будущей профессии своих детей, которых у него пятеро. По его словам, его самые большие поклонницы – его дочки шести и восьми лет.

«Они ходят на все концерты, где бы они ни проходили, для них не проблема провести со мной два с половиной – три часа на концерте в церкви. Они даже не засыпают! И песня «Я люблю тебя, жизнь» посвящена им, можно в конце видео увидеть специальные титры», – поделился Шродерус.

Констебль отметил, что, записывая свой хит, находился в процессе развода, однако спустя несколько месяцев он обрел счастье снова. Он признался, что у него появилась подруга, которая ему очень помогает в творчестве и всячески поддерживает.

Ранее констебль Шродерус пообещал записать альбом с русскими песнями. И добавил, что сборник песен на русском языке с названием на кириллице «Я люблю тебя, жизнь» выйдет в релиз в январе 2021 года.