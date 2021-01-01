В Минобороны подсчитали число подлетов разведчиков к российским границам за год

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1 января, пятница | Последнее обновление — 12:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту
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Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы.
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В Минобороны подсчитали число подлетов разведчиков к российским границам за год
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В 2020 году российские военные зафиксировали порядка 2,9 тыс. боевых и 1,1 тыс. разведывательных самолетов, подлетавших к границе России, сообщили в Минобороны.
За год радиотехнические войска ВКС зарегистрировали и сопроводили более 1 млн иностранных самолетов, каждый день на дежурстве стоят более 6 тыс. военнослужащих подразделений радиотехнических войск, сообщили в ведомстве РИА «Новости».
«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил», – отметили в министерстве.
Учения проходили в том числе на полигонах Ашулук, Телемба и Пембой.
О последнем в 2020 году перехвате иностранных военных самолетов у российских границ сообщалось в конце декабря. Тогда российский истребитель Су-30 сопроводил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей.
Украинцы объявили войну Деду Морозу
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Украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому, а некоторые и сравнили его с «кровожадным чудовищем».
Выдержки из некоторых Facebook-сообществ опубликовала «Страна.ua». Журналистам попался «пост-страшилка», в котором говорится, что Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы. Красный цвет одежды «существа» символизировал кровь, говорится в материале, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. На картинке, которая сопровождает пост, главный волшебник Нового года изображен с рогами, передает РИА «Новости».
В другой статье, обнаруженной журналистами, в новогоднем символе увидели «прикрытие репрессий в 1937 году». Говорится, что Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Между тем некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа Деда Мороза. Например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
«Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа», – написали они.
Авторы напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в Средневековье, а «современный» вид приобрел в середине XIX века. Окончательно, как отмечает «Страна.ua», образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.
Стало известно, когда Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны
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Россия отправит корабль с космонавтами для облета Луны в 2028 году, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», – заявил Рогозин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Прежде планировалось, что российский экипаж совершит облет вокруг Луны в 2029 году, а годом позже разместит на ней модули для жизни и работы космонавтов. В Роскосмосе подчеркивали, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле. Также сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток.
В 2021 году Роскосмос начнет исследовать Луну и продолжит подготавливаться к перевооружению. Глава госкорпорации рассказывал, что российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс».
Кроме того, в среду Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» собрала макет космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. «Это уже готовый корабль», – цитирует главу корпорации ТАСС.
Этот корабль, по словам гендиректора Роскосмоса, отличается от всех существующих тем, что он предназначен для дальнего космоса и полетов к Луне. «У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости – не 8, а 11 км/с», – указал Рогозин.
Также глава госкорпорации рассказал о программе «Сфера». «Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», – заявил он.
По его словам, через несколько лет соберут демонстраторы новейших аппаратов, которые должны принципиально отличаться от тех, которые запускают сейчас.
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В список 100 самых красивых девушек попали четыре россиянки
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В топ-100 самых красивых девушек по версии развлекательного ресурса TC Candler попали четыре россиянки. Рейтинг возглавила модель из Израиля Яэль Шелбия.
Рейтинг каждый год составляет портал TC Candler и Independent Critics, видео со списком опубликовано на YouTube-канале ресурса, передает РИА «Новости».
Яэль Шелбия попала в список в четвертый раз, до этого она занимала места в нем в 2017, 2018 и 2019 годах.
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Россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла в списке 28-е место.
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42-е место заняла 19-летняя жительница Новосибирска Наталья Цевельчугова.
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Актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68-ю строчку в списке.
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В июле на Украине наградили девушку с самым большим бюстом. Этого звания удостоилась уроженка Полтавской области Мила Кузнецова. Судьи зафиксировали у нее 13-й размер груди.
Премьер Эстонии поздравил сограждан с Новым годом по-русски
Премьер-министр Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с наступающим Новым годом на русском языке.
«Желаю вам спокойных праздников в кругу самых близких, – сказал он в распространенном видеообращении. – А также крепкого здоровья, искренней радости и уверенного успеха на весь Новый год!».
Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский, однако русским языком владеет порядка двух третей населения республики, передает ТАСС
Ранее президент Молдавии Майя Санду, которая в декабре приняла присягу и вступила в должность, обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском.
Украине посоветовали ждать при Байдене не «рок-н-ролла», а «плясок смерти»
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Украине в отношениях с США следует ожидать не «рок-н-ролла», а «пляски смерти», известной во времена чумы в Средневековье, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Украина нужна им [США] лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не «рок-н-ролом», а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы», – передает слова депутата РИА «Новости».
Во время эпидемии чумы, напомнила она, обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями до смерти. «Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе», – отметила Панина.
«Остается лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством», – заключила она.
Ранее Кулеба заявил, что после инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. «Мы ожидаем рок-н-ролла», – заявил он.
Умер французский актер Робер Оссейн
Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет в больнице, причиной смерти стали проблемы с дыханием, сообщили в его семье.
Актер умер через несколько часов после своего дня рождения. 30 декабря Оссейну исполнилось 93 года, передает ТАСС.
Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака в знаменитой французской киносаге «Анжелика – маркиза ангелов». Всего он снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении.
Оссейн был удостоен звания командора ордена Почетного легиона. Он был большим поклонником русского искусства и другом России.
В Карабахе обнаружены тела 1135 погибших
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В Нагорном Карабахе поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в период после объявленного перемирия тела 1135 погибших.
«C 13 ноября и по состоянию на 30 декабря в ходе поисков в местах боевых действий обнаружены останки 1135 погибших, в том числе гражданских лиц», – передает сообщение службы РИА «Новости».
Три отряда в настоящее время ведут поисковые работы в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Джабраиле. «По инициативе директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна в поисках участвуют родные без вести пропавших и проводники, знакомые с местностью», – сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям НКР.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала, как российские саперы очищают от мин Карабах.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии
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«По поводу «на Украине» или «в Украине» на основе изучения разных источников было решено, что второй вариант принадлежит к некоему диалекту», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Ранее администрация русскоязычной Википедии запретила оборот «в Украине» как безграмотный.
«Споры об этом шли давно. В итоге пришли к тому, что нормативное написание для русского языка «на Украине». Но в ряде случаев, чтобы было меньше споров, иногда пишут «на территории Украины», тогда вопросов вообще нет», – рассказал исполнительный директор партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
Собеседник напомнил, что подобные споры возникают в отношении других бывших союзных республик, в которых до сих пор активно используется русский язык. «Алма-Ата» или «Алматы». Таллин с одним «н» или двумя. Белоруссия или Беларусь», – перечислил эксперт, добавив, что в случае «написания «в Республике Беларусь» весь спор снимается».
Козловский рассказал, что консенсус в вики-сообществе складывается на основе обсуждения, а не простого голосования, которое всегда можно накрутить в интернете. «В таких случаях приводятся аргументы со ссылками на источники, на словари. Все анализируется. Это довольно длительный процесс. Все обсуждения можно найти в самой Википедии. Решается не эмоционально, мол, кто больше, тот и продавил. Решение принимается на основании источников – а именно правил русской грамматики. Правописание не имеет отношения к политике», – заверил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ».
Фонд Викимедиа - некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь и других.
Как сообщило в четверг украинское издание «Страна.уа», в русскоязычной Википедии пользователям предлагают использовать словосочетание «на Украине» вместо «в Украине». Если пользователь пытается сохранить правку, в которой содержится словосочетание «в Украине», он получает уведомление, что сделать это невозможно.
«Ваша правка не может быть сохранена, поскольку замена словосочетания «на Украине» на словосочетание «в Украине» в статьях «Википедии» признана неконструктивной. На сегодняшний день в сообществе в результате многочисленных обсуждений сложился консенсус о том, что в статьях «Википедии» принято писать «на Украине»... Поэтому использование словосочетания «в Украине» допустимо только в ряде исключений, например, при цитировании», – сообщает администрация ресурса.
Как известно, украинские националисты уже много десятилетий в массовом порядке требуют от носителей русского языка говорить и писать «в Украине». При этом, они, как правило, не объясняют, почему их так волнуют второстепенные нормы чужого для них, иностранного языка, если Украина является независимым государством.
Для сравнения: в российской блогосфере практически никого не интересует, с каким предлогом используется перевод слова «Россия» в украинском языке. Это считается сугубо внутренним делом украинских лингвистов.
Последний раз скандал вокруг предлога вспыхнул в феврале 2019 года, когда представители аппарата ООН выступили с официальным пояснением, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Об этом говорилось в Twitter-аккаунте организации. Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию «на Украине».
Согласно справочной службе «Грамота.ру», вариант «на Украине» – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он остается литературной нормой.
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Путин в новогоднем обращении назвал основу будущих успехов России
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Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина. Глава государства пожелал россиянам, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету.
Новогоднее обращение главы государства первыми из россиян увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск. В 16.00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18.00 мск, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ – в 19.00 мск, передает РИА «Новости».
«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда», – сказал Путин.
«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей», – отметил президент.
Он подчеркнул, что 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.
Уходящий год, отметил Путин, удалось пройти достойно. «Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности – мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках», – подчеркнул глава государства.
Путин напомнил, что 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», – добавил президент.
Упомянул в новогоднем обращении Путин и пандемию нового коронавируса, с которой в 2020 году столкнулся мир. «Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», – сказал он.
«Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети – еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел – масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», – добавил он.
«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь – и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», – сказал президент.
Путин напомнил, что эпидемия пока полностью не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом. «Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», – сказал российский лидер.
Он выразил уверенность, что с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи и сотрудники экстренных служб, российские военнослужащие в горячих точках за рубежом, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.
«Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», – продолжил президент.
«Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», – обратился Путин к гражданам, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.
Ранее россиян с праздником поздравил премьер-министр Михаил Мишустин
Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.
«Дорогие подписчики. Прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле... Люблю вас всех, и каждому пришлю в директ персональное поздравление. С Новым годом!» – написал Ургант в своем Instagram.
На фото половина головы ведущего обрита коротко, а вторая половина оставлена как есть.
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«Хорошая прическа, сделаю такую же», – прокомментировал kalinskyruslan.
«Ого, персональное поздравление. Боюсь, Ургант так всех и до марта с Новым годом не поздравит», – отметил 9mary_musicc6.
«С праздником, Иван! Будьте счастливы и здоровы!» – написала _natash_13.
Сообщение об отказе Венгрии от «Спутника V» опровергли
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РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии от российской вакцины «Спутник V». Первая поставка вакцины прошла 28 декабря, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.
«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии, в январе – марте 2021 года. РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», – передает ТАСС сообщение фонда.
Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия якобы решила отказаться от закупок у России вакцины от коронавируса. Утверждалось, что страна намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной такого решения назывались «недостаточные мощности по производству вакцин».
Между тем Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым»
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в интернете, а на песке в Ялте.
Обращение Зеленский записал вместе с детьми. Он выразил надежду на мир и «возвращение Киеву неподконтрольных территорий», передает РИА «Новости».
«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым – Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», – рассказал он о своих новогодних мечтах.
Затем Зеленский перешел на русский язык. «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом.
Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса
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Для лучшей защиты от коронавируса в холодное время года следует надевать латексные перчатки под перчатки из шерсти или трикотажа, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Зимние перчатки из трикотажа, шерсти – это самые неэффективные перчатки, как и те, что предназначены для строительных и ремонтных работ. У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты. Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», – сказал Тяжельников Агентству городских новостей «Москва».
По словам специалиста, лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки. «Лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов. Однако у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами. Если вы собираетесь пользоваться ими не один раз, то латексные лучше не выбирать. Нитриловые перчатки очень прочные на прокол и стойкие к различным растворителям. Они эффективно защищают от микроорганизмов и не аллергенные. В этой связи они более предпочтительны. Иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин, а других нет», – объяснил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.
Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год
Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год.
Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine.
Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка».
Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников, знаменитого советского коллектива, звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт.
Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas.
Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand».
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин).
О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать.
В список новогодних песен вошли также композиция группы «Дискотека авария» «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки».
В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж
В России изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство.
«При последующем подтверждении факта нахождения гражданина в живых и представлении иных необходимых документов (информации) выплата пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены все необходимые документы, в случае если со дня прекращения выплаты пенсии прошло не более 10 лет», – цитирует документ РИА «Новости».
Суммы страховой пенсии будут выплачиваться за прошедшее время, но не более чем три года, предшествующие месяцу, с которого возобновлена выплата пенсии.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян.
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