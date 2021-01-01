Вучич дал старт пуску газа из «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод Болгария – Венгрия, который проходит по территории страны.

В пятницу Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток». Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании «Србиягаз» Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода, передает РИА «Новости». Трансляцию вело агентство «Танюг».

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», – заявил Вучич после осмотра объекта инфраструктуры и доклада сотрудников о готовности к пуску газа. После этого газ пошел в систему.

«Когда у вас есть газ в каждом районе... тем самым привлечем инвесторов, которые захотят открыть фабрики, нам предстоит еще много работы, это то, что нам гарантирует более надежное будущее», – сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия с «помощью российских друзей и партнеров смогла обеспечить себя газом, а затем направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию», а также на доход от транзита быстрее вернуть часть кредита на строительство газопровода.

Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа.

Посол России отметил значение проекта для российско-сербского сотрудничества и энергетической стабильности Сербии.

Соединительный газопровод Болгария – Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 млрд кубометров газа, который поступает в Болгарию из «Турецкого потока», сообщили в компании-операторе газопровода Гастранс.

«На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 млрд кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвертому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 млрд кубических метров газа в год», – заявили в компании.

Отмечается, что на стадии строительства газопровода проект обеспечил более 2,5 тыс. новых рабочих мест в Сербии.

«Газопровод-интерконнектор становится новым маршрутом поставок природного газа в Сербию, Боснию и Герцеговину и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы... Он обеспечит устойчивое экономическое развитие стран путем диверсификации маршрутов поставки природного газа, что усилит энергетическую безопасность региона и гибкость в доступе к одному из самых экологически чистых энергоносителей в мире», – указали представители оператора газопровода.

30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год.