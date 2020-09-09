Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы наложил арест на замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 млн рублей.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласила решение судья Валентина Левашова, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что Тихонов был задержан по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго России признано потерпевшей стороной по угловому делу о хищении более 600 млн рублей.

Кроме того, следователь в Басманном суде Москвы сообщил, что друзья и близкие Тихонова пытались оказать давление на свидетелей.