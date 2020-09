СК заявил о попытке окружения замглавы Минэнерго оказать давление на свидетелей Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР 9 сентября 2020, 21:26

Фото: Public domain

Текст: Александра Юдина

Бывший генеральный директор The New York Times и американский военный деятель Джулиус Окс Адлер раскрыл в служебной записке детали беседы о ядерной бомбардировке СССР, состоявшейся в апреле 1951 года в доме бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Как отмечает The New York Times, недавно обнаруженная служебная записка свидетельствует о том, что в своей любимой стратегии холодной войны Черчилль отдавал предпочтение нанесению ядерных и бомбовых ударов по России и Китаю, чтобы добиться их повиновения. Так, во время обеда в своем доме в Кенте Черчилль, который в то время возглавлял оппозицию, критиковал тот факт, что британо-американская совместная политика в отношении России «слаба и не агрессивна». Как писал Адлер, «Черчилль довольно резко попросил меня назвать количество имеющихся у нас атомных бомб, а также дать оценку российского арсенала». «Я ответил, что, к счастью, не вхож в высшие круги правительства и не располагаю знаниями этой страшной тайны», – передаются слова Адлера. По его утверждению, позднее Черчилль удивил слушателей, заявив, что, будь он премьер-министром и сумей заручиться согласием нашего правительства, он бы предъявил России ряд условий «в форме ультиматума». «По его мнению, русские бы отказались, и тогда следовало проинформировать Кремль, что, если он не передумает, мы сбросим атомные бомбы на 20 или 30 городов», – приводятся слова американца. Отмечается, что Черчилль полагал, что «русские снова откажутся» рассмотреть наши условия. «Тогда мы должны будем нанести удар по одной из целей, а в случае необходимости и по другим. Определенно, после третьего удара паника возникнет не только среди гражданского населения, но и в Кремле, и тогда наши условия будут выполнены», – отметил Адлер. По информации издания, американский воендеятель добавил, что «американский народ никогда не согласится на такую форму превентивной войны». Как утверждается в статье, руководитель отдела истории Эксетерского университета Ричард Тойе, к которому тоже попала эта записка, рассказал, что Черчилль выступал за осуществление такой угрозы еще до августа 1949 года, когда у Советского Союза не было ядерного оружия. Настоящим откровением стало то, что он не отказался от этой затеи и в 1951 году. «Можно усомниться в его способности здраво рассуждать на тот момент», – подчеркнул Тойе. По его словам, с одной стороны, угроза нанести ядерный удар по людям вызывает шок. А с другой, если озвучить достаточно серьезную и убедительную угрозу, осуществлять ее не придется. По мнению Тойе, Черчилль действительно хотел положить конец холодной войне и считал, что вместе с другими великими людьми сумеет выработать такое решение.

