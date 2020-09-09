В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии СМИ: Курсант ВДВ умер после ранения в Сирии 9 сентября 2020, 18:41

Фото: Минобороны России/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Курсант Рязанского училища ВДВ Михаил Мильшин умер после ранения в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники. Мильшина похоронили на Новогражданском кладбище в Рязани 9 сентября, пишет «Московский комсомолец». Курсант учился на третьем курсе батальона высшего образования спецназначения Рязанского училища ВДВ. У Мильшина осталась жена и маленький ребенок. Мильшин получил ранение 18 августа при взрыве в Сирии, в результате которого погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, утверждает издание. Тогда ранения также получили три других военнослужащих.

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