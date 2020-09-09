Генсек ООН сообщил о рекордной концентрации газов в 2020 году

Потепление на планете не замедлилось в период пандемии, а концентрация парниковых газов в этом году достигла нового рекордного уровня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Да, экономика замедлилась из-за COVID-19, но перегрев нашей планеты не замедлился. Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в 2020 году», – сообщил Гутерриш, выступая на презентации доклада «Объединенные наукой», посвященного ситуации с климатическими изменениями, передает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что влияние глобального изменения климата на температуру планеты стало превышать влияние природных факторов. Он также сообщал, что на территории России скорость глобального потепления в 2,5 раза выше, чем потепление температуры в мире.

В мае НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде.