Девочке в московском метро зажевало руку на эскалаторе

На станции Московского метрополитена «Савеловская» девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе.

Девочка наклонилась за упавшей монетой, но не успела ее поднять, так как левая рука попала под полотно, передает «Комсомольская правда».

Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали рваную рану на одном из пальцев.

«Спасибо врачам, все аккуратно сделали, она даже не плакала. Сказали, что через два дня швы уже можно снимать, кости не повреждены, рука будет функционировать без каких-либо проблем», – рассказала мама девочки.

Ранее на станции «Семеновская» Московского метрополитена беременная девушка упала с эскалатора.