Координационный совет по нацпроектам обсудил индекс народосбережения

В ходе первого заседания координационного совета по нацпроектам при Общественной палате прошло обсуждение индекса народосбережения. Этот показатель является практическим механизмом учета высшего приоритета в нацпроектах, госпрограммах и решениях.

Координационный совет по национальным проектам при Общественной палате России провел его руководитель – замсекретаря ОП Александр Галушка, пишет «Федерал пресс».

По словам главы КС, новый орган «будет формировать предложения для органов власти, проводить общественный мониторинг, контроль и экспертизу законодательных инициатив в сфере народосбережения и национальных проектов».

Одним из направлений деятельности координационного совета станет участие в формировании и реализации государственной политики в сфере народосбережения как высшего национального приоритета. «Сформулированные президентом целевые установки в области народосбережения определяют работу нашего координационного совета», – заявил Александр Галушка.

Директор по стратегическим коммуникациям АНО «Центр развития регионов и приоритетных проектов», советник полпреда президента в ЦФО Сергей Качаев напомнил, что индекс народосбережения складывается из численности населения (демография и миграция), качества человеческого капитала (образование и уровень профессиональной квалификации, здоровый образ жизни, культура и ценности, деловая и предпринимательская активность) и качества жизни людей (безопасность жизни, жилье и коммунальные услуги, благосостояние граждан, транспорт и связь, рынок труда и качество рабочих мест, социальная инфраструктура, экология).

Члены координационного совета считают, что не менее важна комфортная городская среда, – это как раз то, чего ждут люди, чего им не хватает для полноценной жизни в своих регионах и что часто становится причиной миграции из малых городов и сельской местности в крупные населенные пункты. «Население ориентируется на комфортную среду. Можно иметь хороший дом, коммунальные услуги, но если не будет паркового пространства, люди не будут чувствовать себя комфортно», – убежден член совета Вадим Зеленев.

Это направление дискуссии развил и член ОП, предприниматель Олег Сирота. Он в свою очередь вступился за российскую деревню. «Деревни вымирали и раньше, сейчас эта тенденция продолжается – деревня теряет людей. Что нужно сделать, чтобы деревня не умирала? Сельские территории в концепции народосбережения должны быть отдельно проработаны», – предложил Сирота.

Как отметила эксперт Светлана Заворотнева, говоря об индексе народосбережения, например в части развития коммунальной сферы, необходимо учитывать не только развитость канализационной сети городов, а количество аварий на сетях, которые по всей стране оставляют желать лучшего. Кроме того, нужно учитывать качество социальной инфраструктуры внутри жилых кварталов, доступность транспорта рядом с жилыми домами. Людям, отметила Заворотнева, «нужно комплексное развитие городов».

Вместе с тем развитие территорий в России происходило и происходит разными темпами. Это объективно – регионы отличаются по климатическим и логистическим условиям, но самое главное – отличаются ресурсной обеспеченностью. И это, как считает член ОП Андрей Максимов, нужно учитывать при оценке деятельности региональных властей, направленной на народосбережение. По мнению Максимова, комплексно изменить ситуацию на любой территории можно при желании и инициативе жителей и с приходом новой управленческой команды. Но, кроме того, нужна «дальневосточная мечта», чтобы люди увидели, к чему стремиться, и нужны ресурсы.

Тему ресурсной обеспеченности затронул замсекретаря Совбеза России Сергей Вахруков. Он констатировал, что бюджеты регионов действительно ограничены, но очевидно, что «национальный приоритет будет реализован, если будут сконцентрированы ресурсы». «Если мы подсчитаем основной индекс народосбережения, нам надо понимать, что дальше с ним делать. Реализовать многие вещи невозможно из-за отсутствия ресурсов. Многие вопросы решаются в краткосрочной перспективе при наличии ресурсов. Но нам важно иметь комплексный стратегический подход», – убежден Вахруков.

До конца года в России будет принята новая стратегия нацбезопасности. И в ней понятие национальных базовых интересов в своей основе имеет народосбережение. «Ресурсы нацпроектов должны быть распределены четко между регионами. И важно оценивать качество использования этих ресурсов в субъектах. Нужно повысить ответственность региональных властей за реализацию проектов, за использование тех или иных ресурсов. Нужна ответственность за нереализацию тех или иных возможностей», – заявил Сергей Вахруков.