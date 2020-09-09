Проект по «архивному волонтерству» запустили в Ульяновской области

Проект по «архивному волонтерству» реализуют в Ульяновской области. Движение получило развитие для решения задач по комплектованию архивов ценными документами современного периода и популяризации Архивного фонда России.

Как отмечает министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, добровольчество заявляет о себе с каждым днем все больше, охватывая различные сферы деятельности человека. «Мы уже не представляем себе современное общество без волонтеров, без их добрых сердец и стремления оказывать помощь. Отрадно, что большую активность проявляют «волонтеры культуры» нашего региона, которые показали достойный пример развития добровольческого движения. Теперь к ним присоединились и архивисты», – отметила Сидорова.

Основная цель «архивных волонтеров» – предоставление возможности гражданам проявить себя и реализовать свой потенциал, вовлекая их в архивную деятельность. В задачи проекта входит обучение навыкам отрасли, профориентация и патриотическое воспитание молодого поколения, говорится в сообщении на сайте правительства Ульяновской области.

Согласно плану мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 года № 2950-р, в Ульяновской области работа началась по двум основным направлениям: развитие архивного волонтерства и привлечение добровольцев к помощи в восстановлении истории семьи, а также организация акций, посвященных памятным событиям в истории России.

Для содействия в восстановлении истории семьи Государственным архивом Ульяновской области подготовлены методические рекомендации «Полезные советы для начинающих исследователей родословной». Волонтеры оказывают помощь заинтересованным гражданам по составлению родословной в рамках ежемесячных единых консультационных дней на базе ульяновских архивов.

Добровольцы становятся участниками ежегодных акций по сохранению личных и семейных архивов известных граждан, внесших весомый вклад в развитие региона «Сохраним историю вместе», популяризации истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и сбору документов об участниках войны, тружениках тыла, детях военного времени «Народная Победа». Ежеквартально на базе методического центра Государственного архива Ульяновской области и Государственного архива новейшей истории региона организованы обучающие занятия для волонтеров по работе с документами при составлении семейного родословного древа и сбору личных и семейных архивов известных граждан Ульяновской области, участников войны.

II Региональный архивный фестиваль, состоявшийся в марте 2020 года, обозначил новый виток развития добровольчества. Губернатором Сергеем Морозовым поставлена задача сформировать в муниципальных образованиях объединения активистов по взаимодействию с жителями для передачи личных архивов на хранение в муниципальный архив. К настоящему времени в регионе реализует деятельность волонтерская команда из 234 добровольцев 24 муниципалитетов области, 80 из которых прошли регистрацию на единой платформе DOBRO.ru. Подавляющее большинство членов добровольческого движения составляют школьники и студенты, имеющие опыт работы в сфере добровольчества.

По словам начальника отдела архивов регионального министерства искусства и культурной политики Гузэллии Ждыхановой, участники движения помогают выявлять знаменитых, заслуженных жителей районов, чьи документы (автобиография, фотографии, переписка, грамоты, награды и др.) пополняют фонды архивов.

«За достаточно короткий период времени в течение весны и лета 2020 года муниципальный архив Ульяновска пополнился личными фондами заслуженного работника ОАО «Авиастар», авиационного инженера, руководителя вокально-музыкальной студии «Родные просторы» Юрия Григорьева. Формируется коллекция из документов заслуженных учителей школы РСФСР Барышского района и города Барыша – Александры Гришаниной, Антонины Дейхман, Петра Клюева и Раисы Ульяниной в архиве Барышского района. Собраны и обрабатываются документы личного фонда Почетного гражданина Ульяновской области Николая Прохорова в Сенгилеевском архиве. Сформированы фонды участников Великой Отечественной войны Ивана Давыдова в Инзе и Петра Грачева в р.п. Карсун», – рассказала Ждыханова.

Напомним, развитие и поддержка добровольческой деятельности являются основным направлением реализации национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году при поддержке Губернатора Сергея Морозова открыт «Центр культурного волонтерства». В настоящее время движение насчитывает более 500 добровольцев.