Переданного Россией в рамках обмена украинца избили до комы в Киеве

В Киеве избили Владимира Балуха, ранее осужденного российскими властями и переданного Украине в рамках обмена заключенными в прошлом году. Украинские политики настаивают на политическом подтексте, несмотря на схожесть с обычным ограблением.

По утверждению украинского блогера Анатолия Шария, вечером 8 сентября 2020 года Балух проводил время в кафе в компании друзей. В какой-то момент у него зазвонил телефон, и бывший фермер вышел из заведения – в этот момент на него и напали. Неизвестные проломили Балуху череп, выбили ключицу и сломали руку.

По неподтвержденным данным, нападение было совершено из-за замечания на украинском языке – эта версия позволила украинским политикам заявить о «русском следе». В частности, политических мотивов не исключили в партии «Европейская солидарность».

Между тем, в офисе Зеленского заявили, что пока доказательств того, что нападение было совершено по политическим причинам, нет. Более того, нападавшие украли мобильный телефон и банковскую карту Балуха, что свидетельствует скорее об обычном ограблении, передает телеканал «360».

Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что Балух, которого освободили в рамках обмена с Украиной, впал в кому после избиения. Полиция начала расследование.

В 2019 году Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35». Был опубликован список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву.