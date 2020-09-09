В Японии назвали Китай угрозой для страны

Китай на сегодняшний день представляет угрозу безопасности Японии, заявил глава японского министерства обороны Таро Коно.

Он отметил, что, когда он возглавлял МИД Японии в 2017-219 годах, он стремился избегать заявлений о том, что со стороны КНР исходит угроза. Однако сегодня ситуация изменилась, и у Китая есть «намерение менять статус-кво силой», передает ТАСС. КОНО заявил, что Китай «превратился в угрозу безопасности Японии» США «должны быть готовы сдерживать» КНР Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам главы японского оборонного ведомства, в обозримой перспективе китайская экономика обойдет по размеру американскую. Пекин будет увеличивать военные расходы, считает Коно. Он полагает, что нужно быть готовыми вынуждать Китай «платить цену» возможного нарушения тех или иных международных норм, но ни США, ни Япония не смогут добиться этого в одиночку. Министр призвал партнеров и союзников США и Японии вместе принимать меры в отношении Китая.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия.