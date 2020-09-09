Запущен новый этап проекта «Знаменосцы Победы»

Взгляд
9 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...

Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...

Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отрыв от валютной зависимости – это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит это пресловутая «дедолларизация». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

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  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Запущен новый этап проекта «Знаменосцы Победы»

    9 сентября 2020, 15:54

    В сентябре начался новый этап проекта «Знаменосцы Победы», инициированного общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».

    Успешность реализации проекта отмечал президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» в июле 2020 года.

    Проект «Знаменосцы Победы» рассказывает о воинах, штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая водружали свои знамена на Рейхстаг, и о тех, кто приближал Великую Победу, воюя на фронтах Великой Отечественной войны, лечил раненых бойцов, трудился в тылу, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Это все было с семи до 10,5 лет на моих глазах. Я помню, как летели сотни самолетов бомбить Одессу – так началась для меня война, – вспоминает  народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой. – След оставлен на всю жизнь».

    По мнению артиста, каждого, кто пережил Великую Отечественную войну можно назвать Знаменосцем Победы. В их числе его родители, да и он сам – проживший несколько лет в немецкой оккупации ребенок войны.

    «Мы, пообщавшись с историками, узнали, что были несколько знаменных групп и, к сожалению, большинство из них неизвестны, хоть их имена сохранили скупые документы, журналы боевых действий. Но их имена не стали ознаменованы награждениями, какими-то почестями, – рассказал об идее создания проекта «Знаменосцы Победы» руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской. – Такой грандиозный проект предусматривает не только исследовательскую и историческую работу, но это большой практический ресурс, который призван рассказать об этих выдающихся исторических личностях».

    В сентябре начали свою работу выставочные площадки, установленные на родине героев, участвовавших в штурме Рейхстага. Всего их будет 14, пока такие площадки открыты в Ростове-на-Дону, Смоленске и Санкт-Петербурге, в ближайшие дни к ним присоединятся другие регионы.

    На площадках «Бессмертного полка России» можно узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу ветеранов «Бессмертного полка России», оставить заявку на поиск ветерана, принять участие в викторине с розыгрышами ценных призов.

    На прямую связь с участниками пресс-конференции вышли две такие площадки – в Смоленском ТЦ «Макси» и на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. Площадки работают всего несколько дней, но уже пользуются популярностью.

    Руководитель исполкома регионального отделения «Бессмертного полка России» в Смоленской области рассказала, что пять школ вышли на контакт с их выставочной площадкой и планируют провести там организованные экскурсии для школьников.

    Специально для проекта создана VR-реконструкция «Неизвестный знаменосец». В формате виртуальной реальности можно побывать на крыше Рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. Такая возможность есть у всех посетителей выставочных площадок проекта «Знаменосцы Победы», реконструкцию также можно увидеть на своем мобильном устройстве, скачав приложение RIA-lab.

    «Эта VR-реконструкция уже была рекомендована Министерством просвещения к изучению в школах, – рассказала заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева. – Мы использовали сотни фотографий архивных для того, чтобы реконструировать крышу Рейхстага 30 апреля 1945 года. И больше нигде этого нет. Виртуальная реальность предполагает абсолютную документальность. Проживите вместе с нами этот удивительный опыт».

    «Меняется общество, меняется модель потребления контента. Сначала это было радио, телевидение, потом интернет. Сейчас это видео, это VR. И конечно, если мы хотим донести связь между старшим поколением и новым поколением, то мы должны задействовать абсолютно новые технологии, которые близки тому поколению, которое его потребляет, – отметил основатель и руководитель проекта «Я помню» Артем Драбкин. – От традиции дидактики мы приходим в традицию вовлечения и развлечения. Люди, которые создают такие проекты, достигают эту связь между поколениями».

    Проект «Знаменосцы Победы» помогает сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений с исторической и практической точки зрения, понять, насколько важно не растерять, а преумножить то, что создано и завоевано поколением победителей.

    «Бессмертный полк России» в рамках своего проекта запустил флешмоб «Наследник Знаменосцев Победы» – для участия в нем нужно подписаться на сообщество в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram, разместить на своей странице пост о ветеране, поставить хэштег #наследникЗнаменосцевПобеды и отметить сообщество «Бессмертного полка России». Среди всех участников в октябре будут разыграны призы, в числе которых шлем для просмотра VR.

    Подарки также будут разыграны среди участников всероссийской викторины «Победа ковалась каждым». Ее вопросы напомнят о вкладе всего народа в общее дело – достижение Великой Победы. Призы – шлемы виртуальной реальности и путешествия в города-герои.

    Проект «Бессмертного полка России» «Знаменосцы Победы» разнообразен – также, как и вклад каждого ветерана в общую Великую Победу. Активисты движения уверены, что каждая из активностей проекта найдет отклик в чьей-то душе, напомнит о подвигах деда или прадеда и вызовет желание у подрастающего поколения быть достойными потомками, гордо несущими Знамя Победы.


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