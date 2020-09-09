Украинский суд арестовал 65 летавших в Крым российских самолетов

Украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов, которые осуществляли авиаперевозки в Крым, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», – сообщила прокуратура в Telegram.

В ведомстве отметили, что расследованием дела занимается главное управление СБУ в Крыму (с дислокацией в Херсоне).

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура напомнила, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов и гарантировать ее. Киев официально прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

«Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в данный момент арестованы 65 воздушных судов.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

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