В России вынесен первый приговор за создание ячейки АУЕ

В России вынесли первый приговор после запрета АУЕ за организацию этого движения, в Свердловской области на реальные сроки осудили нескольких человек.

«Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем АУЕ, в Оренбурге создали сообщество под названием АУЕ, в состав вошли его супруга и Зуев.

«В период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в сети «Интернет» около 30 тыс. материалов, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», – добавили в ведомстве.

Наталья Бабарика занималась распространением предметов с символикой движения, их продажей и администрированием интернет-сообщества. «Женщина разместила около 2 тыс. материалов на тему экстремистского движения, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности», – уточнили в Генпрокуратуре.

Николая Бабарика осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима, Наталю Бабарику – на четыре года условно с испытательным сроком в три года, Артема Зуева – на три года и девять месяцев.

На данный момент приговор пока не вступил в законную силу.

В августе Верховный суд признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ экстремистской организацией.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.