Юрист объяснил, почему Ефремов решил отказаться от услуг адвоката Пашаева

После подачи заявления в суд апелляционной инстанции актеру Михаилу Ефремову, по вине которого в июне в центре Москвы произошло смертельное ДТП, могут уменьшить срок заключения не более, чем на три года, но для лучшего результата он решил сменить защитника, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Олег Сухов.

«Впереди у Ефремова апелляционная инстанция, где он может обжаловать приговор первой инстанции Пресненского районного суда. Там актера может представлять другой адвокат. А ввиду того, что Ефремов не удовлетворен тем результатом, который получил от адвоката Пашаева, он от него и отказывается, чтобы далее его представлял другой защитник», – говорит Сухов.

Он пояснил, что апелляционный суд не может выносить приговор строже, чем суд первой инстанции. И по уголовным делам приговоры почти всегда обжалуются, поскольку даже при худшем раскладе человек не может получить более строгое наказание.

«Как показывает практика, апелляционные составы выносят более мягкие приговоры. Нельзя говорить о том, что человек полностью освобождается от ответственности, но вполне возможно уменьшить основной срок на полгода-год. Что касается дела Ефремова, то здесь очень сложно сказать, потому что тот срок, который ему дали, является средним между пятью и двенадцатью годами», – объясняет Сухов.

Дело в том, продолжает эксперт, что если бы актер, например, получил бы максимальный срок (12 лет), то вполне можно было бы рассчитывать на его уменьшение в два раза (до 6 лет). Здесь же, самый максимум, которого можно добиться – пять лет (поскольку именно это минимальный срок за подобное преступление), то есть на три года меньше, чем он имеет сейчас.

«С учетом того, что апелляция не будет разбирать вопрос по существу, как это делала первая инстанция, она не сможет кардинально что-то изменить. Поэтому, скорее всего здесь будет срок немного ниже, на полгода – год и, скорее всего, останется реальным, а не условным, как, вероятно, рассчитывает Ефремов», – подытожил Сухов.

Ранее стало известно, что в Пресненский суд Москвы поступила жалоба на приговор Ефремову от Пашаева. Защитник актера требует отменить решение суда.

Во вторник в Пресненском суде Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортом на три года после освобождения. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала, что после заседания актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.

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