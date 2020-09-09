Песков прокомментировал ослабление рубля

Экономика России захеджирована от рисков, вызванных волатильностью в мировой экономике, они не влияют на российские макропоказатели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это больше, конечно, вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора. Я рекомендую вам обратиться туда», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Песков добавил, что его мнение строится «без глубокого анализа, так как это было бы некорректно».

«Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад – я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно. Поэтому волатильность сейчас имеет место – вы знаете, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков отметил, что «в целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства».

По его словам, курсы национальных валют и другие параметры отслеживаются в ежедневном режиме, «в этом направлении работа ведется каждый день».

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,12%, до 76,375 руб., курс евро – на 0,11%, до 89,905 рубля. К 10.03 курс доллара находился на уровне 76,36 руб. (+0,1%), евро рос до 89,89 руб. (+0,09%).