Макрон снял маску во время выступления из-за кашля

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации снял маску чтобы прокашляться. Соответствующее видео опубликовало в Twitter издание Ouest-France.

Во время выступления у Макрона начинается приступ кашля, после чего он снимает маску, пьет воду и просит принести ему другую маску, передает РИА «Новости».

«Я что-то вдохнул и закашлялся, поэтому решил сменить маску на более легкую», – позже объяснил президент.

Президент Франции уточнил, что накануне вернулся из «красной зоны» и сразу сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Ранее французские власти признали Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон областями активного распространения коронавируса.