Житель Перми погиб при тестировании «Американских горок»

Оператор в парке развлечений в Перми во время запуска «Американских горок» получил травму и скончался в больнице, прокуратура региона начала проверку.

Инцидент произошел в парке развлечений имени Максима Горького 28 августа, сообщается на сайте ведомства. Оператор аттракциона при тестовом запуске получил удар фрагментом кабины по голове, в результате он получил открытую черепно-мозговую травму.

«В ходе надзорных мероприятий, проводимых совместно со специалистами Государственной инспекции труда в Пермском крае, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – пояснили в прокуратуре.

На данный момент аттракцион не работает.

В 2017 году в американском штате Огайо в результате поломки аттракциона Fireball один человек погиб, еще несколько пострадали. Причиной аварии стала коррозия металла.