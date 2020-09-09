В Кремле не согласились с претензиями к омским врачам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с тезисом о том, что медики в Омске якобы не смогли установить «отравление» блогера Алексея Навального из-за оборудования более низкого качества, чем в немецкой клинике.

Песков заявил, что в Кремле не знают, «какое оборудование было в России и какое оборудование было в Германии, поэтому мы не можем об этом говорить», передает ТАСС.

«Говорить априори, что в Германии оборудование более передовое, неверно. Где-то может быть, наоборот, а где-то у нас могут быть, действительно, более ранние образцы. В мире разная ситуация в разных научных учреждениях, поэтому так ставить вопрос неправильно», – добавил он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что российские врачи предлагали коллегам из ФРГ взаимодействовать и обмениваться информацией, и выразил надежду на то, что когда германская сторона представит материалы, «будет пролит свет на этот вопрос».

Также он напомнил позицию Москвы о том, что «если речь идет об отравлении, то, конечно, необходимо расследование, и, если это отравление, то расследование будет». Песков добавил, что «де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственной проверкой».

«В настоящий момент у наших врачей, которые изучали пробы и анализы пациента, нет данных, подтверждающих отравление. Рассчитываем, что в самое ближайшее время мы получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать этот вывод. Это существенно поможет нам в восстановлении причин произошедшего», – заявил Песков.

Ранее медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок».

Об заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.