В Тбилиси сравнили извинившегося Саакашвили с Гитлером

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил экс-президента страны, ныне главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили с Адольфом Гитлером, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вот если бы после войны вышел Гитлер и попросил прощения и пообещал больше не повторять такого, это примерно то же самое, что слышать извинения о содеянном (перед народом Грузии) от злого шута Саакашвили», – сказал он.

На днях Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию на должность премьер-министра и принес извинения за «ошибки» в период своего пребывания во власти.

«Он (бывший президент) боится возвращаться в Грузию, откуда сбежал, – сказал Ираклий Гарибашвили телекомпании «Имеди». – Сколько преступлений он совершил против нашего народа! Его извинения – это покаяние дьявола. Пусть приезжает и отсидит за то, что натворил».

Министр обороны назвал «самое большое преступление» Саакашвили – «узаконивание оккупации», которое выражено в размещении российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии.

Он напомнил, что в 2005 году российские военные покинули Грузию, а «авантюрист» Саакашвили вел такую политику, что те вернулись.

«Подтвержденные факты – скрыто Саакашвили уже разругался, он в противостоянии с (президентом Украины Владимиром) Зеленским», – заявил Ираклий Гарибашвили.

«Со дня на день его вышвырнут из Украины, как это уже делали раньше», - сказал министр.

«Как воспринимать извинения с его стороны нам, ответственным гражданам? Мы любим свою страну. А он... ну примерно как если бы извинился Гитлер», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Напомним, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября.

Гражданин Украины Саакашвили на родине заочно осужден на три и щесть лет лишения свободы.

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