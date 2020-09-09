Замминистра строительства и ЖКХ прибыл в ЕАО

В Еврейскую автономную область с визитом прибыл замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

В первую очередь Максим Егоров посетил парк культуры и отдыха в Биробиджане, пишет портал «Город на Бире». Буквально несколько дней назад проект благоустройства парка стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек. Об этом сообщают в правительстве региона.

Директор МАУ «Центр культуры и досуга» Владимир Штраух рассказал о том, какие преобразования ждут парк Биробиджана уже в 2021 году.

Здесь оборудуют комплекс зон для отдыха, занятий спортом, многофункциональные помещения для мастер-классов. Асфальтированная велодорожка, которая свяжет парк и городскую набережную, прогулочные дорожки в лесном массиве, деревянный настил на пляже с кабинками для переодевания, туалетом и душем.

При формировании проекта было учтено мнение местных жителей. Они участвовали в опросах, интервью, видеоинтервью с различными фокус-группами. Так, например, по просьбе людей старшего возраста в парке появится танцплощадка. А для владельцев домашних животных – зона для дрессировки собак.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметил, что проект «действительно очень хороший». Даже по фотографиям чувствовалась «хорошая энергетика» этого места, и было заметно, что парк – это любимое место отдыха горожан. Но также Максим Егоров напомнил, что у данного проекта очень жесткие сроки реализации.

«На следующий год благоустройство вы должны закончить. Поэтому надо начинать делать проектно-сметную документацию, если она не готова, и как снег сходит – вперед. Нам дополнительно выделили деньги на конкурс в этом году, если раньше призовой фонд был 5 млрд, сейчас – 10. Перед нами стоит задача все деньги освоить. И мало того, что освоить, а сделать это качественно. Поэтому надо подрядчика выбирать хорошего, чтобы все было сделано, и к следующей зиме люди пришли сюда праздновать Новый год», – указал Егоров.

Также Максим Егоров посетил канализационно-насосную станцию в Биробиджане. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко рассказал о проблемах, которые существуют на этом объекте: негативное воздействие на окружающую среду, некачественно очищенные стоки, потери как по водоснабжению, так и по водоотведению, МУП «Водоканал», который находится в стадии банкротства. Все их нужно решать в срочном порядке.

«Просим помощи в разработке проектно-сметной документации. Проектирование по предварительным оценкам стоит от 300 до 400 млн рублей. Очистные сооружения сегодня находятся в санитарно-защитной зоне, рядом жилые строения. Сегодня восстанавливать то, что там есть, невозможно. Речь идет о выносе очистных сооружений за территорию города и строительстве новых», – заострил внимание Андрей Пивенко.

Эта проблема и ряд других вопросов будут сегодня рассмотрены на совещании, которое проведет временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.