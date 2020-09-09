Лукашенко попросил не шутить по поводу «перехваченного разговора» о Навальном

Не стоит шутить по поводу перехваченного белорусскими спецслужбами разговора об Алексее Навальном, у Минска «куча такой информации», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко сказал в интервью российским СМИ, что нельзя расслабляться, и «это – начало», так как «американцы играют долго», передает РИА «Новости».

«Да, вот мы перехватили разговор, как бы вы ни хихикали над этим. Это реальный разговор, можем дать вам послушать реальную запись (...) Это собственность ФСБ (...) Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?», – добавил он.

Глава государства также рассказал, что после «перехвата» разговора его пришлось восстанавливать специалистам, они «все восстановили до миллиметра».

«Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич (Бортников, глава ФСБ), посмотрите», – сказал политик.

Как заверил президент, все скоро убедятся, что «это было ничего, это были цветочки»: «Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне – нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи».

Лукашенко также заявил, что на перехваченной записи общаются американцы, «не немцы, не поляки»: «У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, (...) английский там такой специфический у американцев».

Как отметил глава государства, в Белоруссии создан «шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой», есть «классные специалисты-военные».

«Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве (...) Под Гродно – это было мое распоряжение развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры», – добавил Лукашенко.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывал ли глава ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину о содержании неопубликованной части перехваченного Белоруссией разговора, передает ТАСС.

Он добавил, что материалы закрытого характера – это материалы для обмена между специальными службами.

При этом он заявил, что Кремль не будет специально интересоваться выводами российских спецслужб по этому поводу.

Ранее Лукашенко заявил о «сенсационной неопубликованной части» перехвата разговора о Навальном. При этом в МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине. В Германии назвали фиктивной запись переговоров.

Также стало известно, что состояние здоровья блогера, находящегося в клинике в Германии, улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с утверждением, что Навальный якобы был отравлен.

В МИД России подчеркивали, что создается впечатление, будто сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен». До этого правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, сообщало, что блогера якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Однако омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим. Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок».

Также об этом заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он указал, что врачи больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Медик отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, – на момент пребывания пациента в клинике были интактны.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы отравлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву.