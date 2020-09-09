Лукашенко попросил не шутить по поводу «перехваченного разговора» о Навальном

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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...

Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отрыв от валютной зависимости – это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит это пресловутая «дедолларизация». Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Лукашенко попросил не шутить по поводу «перехваченного разговора» о Навальном

       9 сентября 2020, 14:25
    Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Не стоит шутить по поводу перехваченного белорусскими спецслужбами разговора об Алексее Навальном, у Минска «куча такой информации», заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Лукашенко сказал в интервью российским СМИ, что нельзя расслабляться, и «это – начало», так как «американцы играют долго», передает РИА «Новости».

    «Да, вот мы перехватили разговор, как бы вы ни хихикали над этим. Это реальный разговор, можем дать вам послушать реальную запись (...) Это собственность ФСБ (...) Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?», – добавил он.

    Глава государства также рассказал, что после «перехвата» разговора его пришлось восстанавливать специалистам, они «все восстановили до миллиметра».

    «Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич (Бортников, глава ФСБ), посмотрите», – сказал политик.

    Как заверил президент, все скоро убедятся, что «это было ничего, это были цветочки»: «Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне – нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи».

    Лукашенко также заявил, что на перехваченной записи общаются американцы, «не немцы, не поляки»: «У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, (...) английский там такой специфический у американцев».

    Как отметил глава государства, в Белоруссии создан «шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой», есть «классные специалисты-военные».

    «Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве (...) Под Гродно – это было мое распоряжение развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры», – добавил Лукашенко.

    Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывал ли глава ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину о содержании неопубликованной части перехваченного Белоруссией разговора, передает ТАСС.

    Он добавил, что материалы закрытого характера – это материалы для обмена между специальными службами.

    При этом он заявил, что Кремль не будет специально интересоваться выводами российских спецслужб по этому поводу.

    Ранее Лукашенко заявил о «сенсационной неопубликованной части» перехвата разговора о Навальном. При этом в МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине. В Германии назвали фиктивной запись переговоров.

    Также стало известно, что состояние здоровья блогера, находящегося в клинике в Германии, улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с утверждением, что Навальный якобы был отравлен.

    В МИД России подчеркивали, что создается впечатление, будто сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен». До этого правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, сообщало, что блогера якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

    Однако омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим. Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок».

    Также об этом заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он указал, что врачи больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Медик отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, – на момент пребывания пациента в клинике были интактны.

    Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы отравлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву.


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