Компания Маска купила российское ПО для видеоконференций

Компания Илона Маска SpaceX приобрела российское программное оборудование для видеоконференций, оно используется для трансляций и вебинаров в удаленном режиме, рассказал директор по развитию компании-разработчика TrueConf Дмитрий Одинцов.

«SpaceX использует решение TrueConf для, например, создания, это тоже интересный кейс, удаленных трансляций. То есть спикер сидит где-то дома или в корпоративной студии видеосвязи, и это все попадает в студию вещания SpaceX для проведения прямых эфиров», – передает РИА «Новости» слова Одинцова.

Он уточнил, что SpaceX начала использовать решение TrueConf в 2020 году.

«Они купили через партнеров, оплатили решение уже коммерческое для использования в своих трансляциях, вебинарах, для различных историй. У них есть студия, где все это внедрено дополнительно, возможность спикерам быть дома и дополнительно в корпоративных студиях видеосвязи», – рассказал он.



В России решение уже используют Роскосмос, ЦУП и другие организации. «ЦУП обучают космонавтов сейчас на удаленке», – добавил Одинцов.