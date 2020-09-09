В Грузии запретили проводить свадьбы и похороны

Грузия после периода летних отпусков, приведшего к вспышке коронавируса, с 10 сентября вводит жесткие ограничительные меры, в том числе запрет на свадьбы.

«Юбилеи, свадьбы, поминки и другие ритуальные мероприятия с 10 сентября запрещены», – заявила на брифинге руководитель администрации правительства Натиа Мезвришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Театры и кинотеатры планировалось открыть с 15 сентября и 1 октября соответственно, это отложено на месяц, сказала она.

По словам Натии Мезвришвили, на спортивные и культурные мероприятия будут допускаться не более 200 человек.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение не проводить традиционный праздник столицы «Тбилисоба», который отмечается в первые выходные октября. Он объяснил это «сложившимися реалиями».

При этом учебный процесс в Грузии возобновится 15 сентября с максимальными соблюдениями предосторожности.

В основном тревогу вызывает положение в черноморской Аджарии, которая стала, по определению эпидемиологов, «красной зоной» – примерно половина из ежедневных случаев инфицирования (свыше 40) – фиксируются в этой курортной автономии.

В Грузии коронавирусом заболели 1773 человека, вылечилось 1325, скончалось 19.