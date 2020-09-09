Проценко: Исследование вакцины от COVID-19 – единственный способ получить прививку сейчас

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему он выступает за проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, которой переболел сам.

Проценко в своем Facebook рассказал, что в основном ему задают два вопроса: «будет ли вторая волна эпидемии» и «надо ли вакцинироваться в предверии эпидсесзона».

«Делать прогнозы по второй волне непросто, но надеюсь, что за последние четыре месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом (переболевшие симптомно или бессимптомно) и поэтому нам удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости, госпитализации и «больших» карантинных мероприятий. А раз так, то первый вопрос плавно перетекает во второй вопрос», – написал главврач.

Он отметил, что является сторонником вакцинации от сезонного гриппа и вакцинируется ежегодно.

«Если же говорить о вакцине(ах) против COVID-19/SARS-CoV-2 то, что мы знаем на данный момент? Есть ряд зарубежных вакцин, которым предстоит пройти третью фазу испытаний (цель этой фазы – определить способность изучаемой вакцины защищать от COVID-19). Но, что не менее важно, это наличие российской вакцины, которая также стоит на пороге этой же третьей фазы», – подчеркнул Проценко.

По его словам, российская вакцина находится «на пороге» третьей фазы, которая должна включить в себя более 40 тыс. добровольцев, 25 тыс. человек уже подали соответствующие заявки на участие.

«И я с сожалением понимаю, что как переболевший попадаю в критерии невключения в эту фазу исследования, иначе стал бы добровольцем. Отчасти завидую своим коллегам, у которых такая возможность есть. Также как и есть она у жителей, которые добровольно уже записались на участие в клинических исследованиях. Важно понимать, что сейчас существует реальная возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса возможно будет каждому и окончательно ответить на вопрос об эффективности и безопасности российской вакцины», – заключил главврач.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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