Названа зарплата, за которую россияне готовы отказаться от выходных

Россиянам нужно получать в среднем 64 млн рублей в месяц, чтобы работать без выходных, такие данные получены в ходе исследования сервиса «Работа.ру».

«Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных», – цитирует ТАСС результаты исследования.

При этом отмечается, что женщины зачастую хотят зарабатывать меньше мужчин, но для отказа от выходных и отпусков им нужно почти в 2,5 раза больше, чем мужчинам – 89 млн рублей в месяц против 35 млн рублей.

«Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить все свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей», – сообщается в исследовании.

Опрос проводили с 3 по 6 сентября среди более 3,5 пользователей старше 18 лет из всех российских регионов.

Ранее соцопрос показал, что в 2020 году у россиян самым популярным местом внутреннего туризма стал Крым.