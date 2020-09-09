Памфилова заявила о полной готовности избирательной системы к ЕДГ

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования (ЕДГ) 13 сентября.

Памфилова заявила на заседании ЦИК, что избирательная система России полностью готова к единому дню голосования и двум предшествующим дням, 11 и 12 сентября, передает РИА «Новости».

«Эта кампания, этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет. Максимально прозрачно, открыто, честно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться», – добавила она.

Памфилова выразила уверенность, что в будущем последуют шаги по развитию избирательного законодательства, «как разведение учебного процесса с голосованием, финансово-экономическое материальное обеспечение, принятие всех мер безопасности в случае возможных разного рода пандемий».

«Неизбежны следующие шаги по совершенствованию законодательства, но это дело следующих выборов», – отметила глава ЦИК.

Памфилова также заявила, что партийная система России «выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, «пустышки» постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели».

«Хотела бы обратить внимание на активность партий, которые в этом году были зарегистрированы, впервые участвуют в выборах», – добавила она.

По ее словам, такая активность очень радует.

В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

ЦИК выразил заинтересованность в присутствии наблюдателей в ходе трех дней голосования. В ОП представили «золотой стандарт» общественного наблюдения в ЕДГ.