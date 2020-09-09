Послы ЕС утвердили продление антироссийских санкций по Украине

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9 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Россия получит возможность раскрыть нефтяные секреты Лукашенко

Порты Прибалтики потеряют белорусский транзит – а порты России приобретут Игнасио Амикони/РИА «Новости»
Угрозы Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов (в отместку за поддержку белорусской оппозиции), похоже, начинают реализовываться. Белорусский транзит готовы принять – и хорошо заработать на этом – российские порты. Какие убытки в таком случае понесут прибалтийские страны и какие торговые тайны будет вынужден раскрыть России президент Белоруссии? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зачем социальным предпринимателям опять нужен Путин

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают навыками альтруизма, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...

Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отрыв от валютной зависимости – это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит это пресловутая «дедолларизация». Подробности...

После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Послы ЕС утвердили продление антироссийских санкций по Украине

    9 сентября 2020, 12:05

    Текст: Евгения Шестак

    Послы стран Евросоюза (ЕС) продлили на полгода санкции против России, введенные в связи с «дестабилизацией ситуации на Украине», сообщил источник в институтах ЕС.

    По его словам, Комитет постоянных представителей ЕС принял решение без обсуждения продлить действие черного списка в отношении России на шесть месяцев. Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года, передает ТАСС

    Ранее зампредседателя Европарламента Фабио Массимо Касталдо заявил, что санкции Европейского союза против России продемонстрировали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран.


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