Новосибирский кандидат попросил убрать его имя из рекомендаций «Умного голосования»

Депутат заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко возмутился поддержке своей кандидатуры «Умным голосованием», попросив убрать его имя из рекомендаций.

Оппозиционная коалиция «Новосибирск 2020» открыла доступ к списку кандидатов, поддержанных «Умным голосованием». Помимо самовыдвиженцев, которых выставил несистемный альянс, в этом перечне фигурируют фамилии людей, которые не подписывали меморандум коалиции, передает портал «Континент Сибирь».

В список рекомендаций попали представители ЛДПР, «Справедливой России», а также КПРФ. Так, на выборах в Заксобрание Новосибирской области на округе № 38 в Центральном районе Новосибирска проект предлагает голосовать за депутата Вадима Агеенко. Тот публично попросил убрать его фамилию из списка: «Прошу убрать мою фамилию из вашего списка УГ (так будет лучше). Я в такой «поддержке» не нуждаюсь».

Агеенко – депутат заксобрания четырех созывов, баллотируется в пятый раз. Он усмотрел в подобном подходе попытку «Умного голосования» «примазаться к успеху вполне проходных кандидатов».

Представитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Андрей Гладченко пояснил, что Агеенко поддержан, так как альтернативой ему на округе выступает выдвиженец «Единой России», помощница депутата горсовета Новосибирска Сергея Бондаренко (Лариса Сухарева).

В соцсетях Гладченко отметил, что в рекомендации «Умного голосования» «попали два представителя КПРФ». Он конкретизировал, что речь идет также о кандидате в горсовет Новосибирска по территории, где баллотируется депутат-застройщик Алексей Джулай. На этом округе суд аннулировал регистрацию представителя коалиции Даниила Маркелова.

Отмечается, что в рекомендациях «Умного голосования» есть и другие выдвиженцы от обкома коммунистов. В частности, по округу № 5 в региональный парламент проект предлагает поддержать директора ООО «Семейный доктор» Светлану Соболеву из КПРФ.

Ранее были опубликованы подробности биографий кандидатов от «Умного голосования».