Лукашенко подтвердил связь увольнения главы КГБ Белоруссии с задержанием 33 россиян

Глава КГБ Белоруссии лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко, передает РИА «Новости».

Белорусский лидер назначил Валерия Вакульчика, который ранее возглавлял КГБ, государственным секретарем Совета безопасности страны.

«Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да». Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека», – сказал Бабаян.

По его словам, президенту доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом – что они переезжают в пансионат.

«Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему», – приводит Бабаян слова Лукашенко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из числа задержанных обвинил Киев в организации провокации.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.