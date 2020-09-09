Прокуратура начала проверку после урока с «захватом» учеников в заложники в Ишиме

Прокуратура Тюменской области организовала проверку соблюдения прав учеников школы № 2 в Ишиме, где с детьми провели урок по выживанию во время захвата заложников, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора области Владислава Московских Ишимской межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения прав обучающихся при организации учебного процесса и проведении профилактических мероприятий в указанной школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Инцидент произошел в школе №2 города Ишима. Актеры в костюмах террористов «взяли в заложники» учеников пятого класса прямо на уроке. Об этом в соцсетях рассказали родители школьников.

Напомним, во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проверить школу в Ишиме.