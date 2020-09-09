Минпросвещения подтвердило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.