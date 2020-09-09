Стали известны вероятные сроки визита Лукашенко в Москву

Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву состоится на следующей неделе, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал.

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», – сообщил Telegram-канал «Пул первого».

В конце августа президенты России и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко на предстоящей встрече обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД