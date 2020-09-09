Жалоба на приговор Ефремову поступила в суд

Пресненский суд Москвы получил жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за гибель человека в ДТП, сообщили в суде.

«В суд поступила жалоба адвоката Эльмана Пашаева, в которой он просит отменить приговор», – сообщил источник ТАСС.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом было передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

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